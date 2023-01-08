Тюменского депутата обвинили в пьяном ДТП, с которого он скрылся. Видео

09 января 2023 в 12:24 Размер текста - 17 +

ДТП с участием депутата думы Тобольского района Рината Урамаева произошло в новогоднюю ночь Фото: Александр Мамаев © URA.RU Тюменцы обвинили депутата думы Тобольского района Рината Урамаева в том, что он скрылся с места ДТП, будучи в нетрезвом состоянии. Соответствующая публикация появилась в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте». Сам Урамаев в беседе с URA.RU подтвердил, что действительно попал в аварию в ночь с 31 декабря на 1 января, однако, по его словам, в тот момент был трезв. «Депутат Тобольской районной думы в новогоднюю ночь 01.01.2023 г в 03:51 в состоянии [опьянения] сел за руль автомобиля Toyota Land Cruiser Prado и совершил наезд на стоящий автомобиль Lada Granta. Хозяйка автомобиля попыталась остановить его, но он скрылся с места происшествия. Заявление в ГИБДД хозяйкой написано», — указано в посте, опубликованном в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте». Автор также приложил к публикации видеозапись с места ДТП, на кадрах которой видно, как внедорожник белого цвета, сдавая задним ходом, задевает другой автомобиль, после чего уезжает. В комментариях к записи пользователи предположили, что за рулем иномарки находился депутат думы Тобольского района Ринат Урамаев. В разговоре с URA.RU он подтвердил, что в новогоднюю ночь действительно попал в аварию, но, по его словам, был абсолютно трезв. «Мы с супругой приехали из Лайтамака в Тобольск навестить родственников. Когда уезжали от них, я сдавал задним ходом и почувствовал легкий удар. Вышел из машины, посмотрел и не увидел повреждений ни на своей машины, ни на той, которую задел. Подумал, что удар пришелся на колесо. На месте ДТП хозяйки не было, хотя я думал, что она подойдет. На кадрах видеозаписи я разговариваю со своей женой, а не с хозяйкой машины. Так как никто не подходил, я уехал. В ту ночь я был трезв. Недавно перенес сложную операцию и алкоголь вообще не употребляю. Если я виноват, то почему сотрудники ГИБДД ко мне до сих пор не обратились? Я ни от кого не прячусь. Сейчас продолжаю лечение в Екатеринбурге, скоро возвращаюсь домой», — заявил Ринат Урамаев в разговоре с агентством. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменцы обвинили депутата думы Тобольского района Рината Урамаева в том, что он скрылся с места ДТП, будучи в нетрезвом состоянии. Соответствующая публикация появилась в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте». Сам Урамаев в беседе с URA.RU подтвердил, что действительно попал в аварию в ночь с 31 декабря на 1 января, однако, по его словам, в тот момент был трезв. «Депутат Тобольской районной думы в новогоднюю ночь 01.01.2023 г в 03:51 в состоянии [опьянения] сел за руль автомобиля Toyota Land Cruiser Prado и совершил наезд на стоящий автомобиль Lada Granta. Хозяйка автомобиля попыталась остановить его, но он скрылся с места происшествия. Заявление в ГИБДД хозяйкой написано», — указано в посте, опубликованном в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте». Автор также приложил к публикации видеозапись с места ДТП, на кадрах которой видно, как внедорожник белого цвета, сдавая задним ходом, задевает другой автомобиль, после чего уезжает. В комментариях к записи пользователи предположили, что за рулем иномарки находился депутат думы Тобольского района Ринат Урамаев. В разговоре с URA.RU он подтвердил, что в новогоднюю ночь действительно попал в аварию, но, по его словам, был абсолютно трезв. «Мы с супругой приехали из Лайтамака в Тобольск навестить родственников. Когда уезжали от них, я сдавал задним ходом и почувствовал легкий удар. Вышел из машины, посмотрел и не увидел повреждений ни на своей машины, ни на той, которую задел. Подумал, что удар пришелся на колесо. На месте ДТП хозяйки не было, хотя я думал, что она подойдет. На кадрах видеозаписи я разговариваю со своей женой, а не с хозяйкой машины. Так как никто не подходил, я уехал. В ту ночь я был трезв. Недавно перенес сложную операцию и алкоголь вообще не употребляю. Если я виноват, то почему сотрудники ГИБДД ко мне до сих пор не обратились? Я ни от кого не прячусь. Сейчас продолжаю лечение в Екатеринбурге, скоро возвращаюсь домой», — заявил Ринат Урамаев в разговоре с агентством.