08 января 2023
07 января 2023

Курганцам рассказали, как правильно выбрасывать новогодние елки

Жителям Курганской области советуют связывать елки при утилизации
© Служба новостей «URA.RU»
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Гололед. Курган , елка, новый год
Курганцам дали советы по утилизации новогодних елок Фото:

Жителям Курганской области рассказали, как правильно утилизировать новогодние елки. Об этом сообщается в группе регионального оператора по обращению с ТБО «Чистый город».

«При утилизации елки необходимо снять с дерева мишуру, „дождик“ и другие украшения. Их можно выбросить с другими отходами. Далее следует перевязать еловые или сосновые ветки так, чтобы они занимали меньше места. При этом нежелательно использовать для этого скотч. После этого елку нужно разместить рядом с мусорным контейнером, откуда ее увезет специальный автомобиль», — говорится в сообщении.

Регоператор «Чистый город» также обратился к курганцам с просьбой не выбрасывать новогодние елки в контейнеры для мусора, поскольку они занимают слишком много места и могут не только быстро их переполнить, но и стать причиной свалки. «Уважайте себя и своих соседей, а также работу сотрудников управляющих компаний, которые следят за чистотой на контейнерных площадках!» — добавили в компании.

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Жителям Курганской области рассказали, как правильно утилизировать новогодние елки. Об этом сообщается в группе регионального оператора по обращению с ТБО «Чистый город». «При утилизации елки необходимо снять с дерева мишуру, „дождик“ и другие украшения. Их можно выбросить с другими отходами. Далее следует перевязать еловые или сосновые ветки так, чтобы они занимали меньше места. При этом нежелательно использовать для этого скотч. После этого елку нужно разместить рядом с мусорным контейнером, откуда ее увезет специальный автомобиль», — говорится в сообщении. Регоператор «Чистый город» также обратился к курганцам с просьбой не выбрасывать новогодние елки в контейнеры для мусора, поскольку они занимают слишком много места и могут не только быстро их переполнить, но и стать причиной свалки. «Уважайте себя и своих соседей, а также работу сотрудников управляющих компаний, которые следят за чистотой на контейнерных площадках!» — добавили в компании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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