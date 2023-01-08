Курганцам рассказали, как правильно выбрасывать новогодние елки

Жителям Курганской области советуют связывать елки при утилизации

Курганцам дали советы по утилизации новогодних елок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителям Курганской области рассказали, как правильно утилизировать новогодние елки. Об этом сообщается в группе регионального оператора по обращению с ТБО «Чистый город».

«При утилизации елки необходимо снять с дерева мишуру, „дождик“ и другие украшения. Их можно выбросить с другими отходами. Далее следует перевязать еловые или сосновые ветки так, чтобы они занимали меньше места. При этом нежелательно использовать для этого скотч. После этого елку нужно разместить рядом с мусорным контейнером, откуда ее увезет специальный автомобиль», — говорится в сообщении.

Регоператор «Чистый город» также обратился к курганцам с просьбой не выбрасывать новогодние елки в контейнеры для мусора, поскольку они занимают слишком много места и могут не только быстро их переполнить, но и стать причиной свалки. «Уважайте себя и своих соседей, а также работу сотрудников управляющих компаний, которые следят за чистотой на контейнерных площадках!» — добавили в компании.