08 января 2023
07 января 2023

Пожарные Сургута бьют тревогу из-за морозов

В Сургуте увеличилось количество пожаров из-за морозов
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС в здании филармонии. Курган, мчс, пожарная машина, чс, мчс россии, пожарные
За время праздников в Сургуте было 9 пожаров Фото:

В Сургуте (ХМАО) из-за морозов увеличилось количество пожаров по сравнению с прошлым годом. Об этом URA.RU сообщили в городском пожнадзоре МЧС РФ по ХМАО.

«За праздники у нас в городе произошло 9 пожаров, и это на два больше, чем в прошлом году. Увеличение связано с пришедшими в город морозами», — сообщил начальник отделения дознания ОНДиПР по Сургуту МЧС России по ХМАО Рустем Файзуллин.

Во время холодов пожарные советуют жителям города внимательнее следить за электрообогревательными приборами. Именно они являются основным источником возгорания во время холодов. «Главное не перегружать сеть большим количеством приборов и не оставлять их без присмотра. Оставленные приборы могут стать причиной перегрузки электросети, что приведет к замыканию», — добавил Файзуллин.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на неделе ожидаются аномальные морозы до -51 градуса. Пик похолодания прогнозируют на середину недели.

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В Сургуте (ХМАО) из-за морозов увеличилось количество пожаров по сравнению с прошлым годом. Об этом URA.RU сообщили в городском пожнадзоре МЧС РФ по ХМАО. «За праздники у нас в городе произошло 9 пожаров, и это на два больше, чем в прошлом году. Увеличение связано с пришедшими в город морозами», — сообщил начальник отделения дознания ОНДиПР по Сургуту МЧС России по ХМАО Рустем Файзуллин. Во время холодов пожарные советуют жителям города внимательнее следить за электрообогревательными приборами. Именно они являются основным источником возгорания во время холодов. «Главное не перегружать сеть большим количеством приборов и не оставлять их без присмотра. Оставленные приборы могут стать причиной перегрузки электросети, что приведет к замыканию», — добавил Файзуллин. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на неделе ожидаются аномальные морозы до -51 градуса. Пик похолодания прогнозируют на середину недели.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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