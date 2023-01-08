В ХМАО к середине недели ожидаются аномальные морозы до -51 градуса

В ХМАО ожидается усиление морозов. Как сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС, температура воздуха опустится до -51 градуса.
«В ночь на среду 11 января синоптики прогнозируют переменную облачность, в отдельных районах изморозь, умеренный снег. Температура воздуха от -36 до -41, местами по восточной половине от -46 до -51 градуса. Днем потеплеет от -30 до -35, местами до -45. Ветер северо-западный, 2-7 м/с с порывами до 12 м/с», — говорится в метеопрогнозе.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО после праздников придут 40-градусные морозы. Помимо этого, накануне госавтоинспекция региона объявила о закрытии зимника «пгт. Агириш — д. Хулимсунт» и двух ледовых переправ из-за низких температур.
Тысячи югорчан читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».