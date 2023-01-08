В ЯНАО выступит резидент Comedy Club Павел Воля

Концерт Павла Воли пройдет 29 мая
Резидент и ведущий Comedy Club Павел Воля выступит в Новом Уренгое (ЯНАО). Артист приедет с концертом в округ весной, говорится на официальном сайте гастрольного тура Воли.
«Билеты на концерт Павла Воли в г. Новый Уренгой. Дворец спорта „Звездный“ 29 мая 2023 года в 19:00», — сказано в сообщении.
Минимальная стоимость билетов на концерт составляет 5 400 рублей. Цена зависит от расположения посадочных мест. Так, средний ценник достигает 8100—9600 рублей. Самая высокая стоимость в партере — от 10 400 до 19 500 рублей.
Ранее в Новом Уренгое выступила украинская певица Anna Asti. Концерт также проходил во Дворце спорта «Звездный».
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