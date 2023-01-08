08 января 2023
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В ЯНАО выступит резидент Comedy Club Павел Воля

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый стендап-клуб
Концерт Павла Воли пройдет 29 мая Фото:

Резидент и ведущий Comedy Club Павел Воля выступит в Новом Уренгое (ЯНАО). Артист приедет с концертом в округ весной, говорится на официальном сайте гастрольного тура Воли.

«Билеты на концерт Павла Воли в г. Новый Уренгой. Дворец спорта „Звездный“ 29 мая 2023 года в 19:00», — сказано в сообщении.

Минимальная стоимость билетов на концерт составляет 5 400 рублей. Цена зависит от расположения посадочных мест. Так, средний ценник достигает 8100—9600 рублей. Самая высокая стоимость в партере — от 10 400 до 19 500 рублей.

Ранее в Новом Уренгое выступила украинская певица Anna Asti. Концерт также проходил во Дворце спорта «Звездный».

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Резидент и ведущий Comedy Club Павел Воля выступит в Новом Уренгое (ЯНАО). Артист приедет с концертом в округ весной, говорится на официальном сайте гастрольного тура Воли. «Билеты на концерт Павла Воли в г. Новый Уренгой. Дворец спорта „Звездный“ 29 мая 2023 года в 19:00», — сказано в сообщении. Минимальная стоимость билетов на концерт составляет 5 400 рублей. Цена зависит от расположения посадочных мест. Так, средний ценник достигает 8100—9600 рублей. Самая высокая стоимость в партере — от 10 400 до 19 500 рублей. Ранее в Новом Уренгое выступила украинская певица Anna Asti. Концерт также проходил во Дворце спорта «Звездный».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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