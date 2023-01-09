Глава Тамбовской области и замминистра промышленности РФ придумали, как обойти санкции

Глава Тамбовской области встретился с замминистра промышленности РФ

09 января 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

Олег Бочаров рассказал об успехах своего региона Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Губернатор Тамбовской области Максим Егоров и замминистра промышленности России Олег Бочаров обсудили развитие промпроизводства и меры обхода западных санкций. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора. «Федеральные проекты и меры поддержки Минпромторга России позволяют сохранить устойчивое экономическое развитие предприятий области в условиях санкционного давления со стороны недружественных стран на Российскую Федерацию», — отметил Бочаров. Бочаров и Егоров обсудили промпроизводство Тамбовской области. В этом году в регионе планируется создать промышленный кластер, который поможет предприятиям получить меры поддержки для кластерных проектов (льготные кредиты и субсидии из федерального бюджета на возмещение части трат). Также в 2023 году в Тамбовской области докапитализируют Фонд развития промышленности на сумму 101,1 миллиона рублей. Фонд начал работать в 2022 году и оказал поддержку субъектам промышленности на сумму 101,1 миллиона рублей в виде льготных займов и 29,4 миллиона рублей в виде грантов. Мерой воспользовались около 10 промпредприятий. «В наступившем году мы продолжим работать над увеличением темпов роста региональной экономики и повышением инвестиционной привлекательности области», — заявил Егоров. В Тамбовской области растут экономические показатели, несмотря на санкции Запада. В регионе модернизируется производство, промышленники расширяют ассортимент за счет импортозамещения и выходят на новые рынки. «Вопреки санкциям, мы строим сильную экономику во благо каждого жителя Тамбовской области и всей страны», — сообщил Егоров. Промышленные предприятия области одними из первых начали поддерживать участников спецоперации на Украине и новые регионы РФ. Запад ввел санкции против России из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции Запада не сработали, так как российский бизнес сплотился. Для ввоза товаров в обход санкций в России ввели параллельный импорт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров и замминистра промышленности России Олег Бочаров обсудили развитие промпроизводства и меры обхода западных санкций. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора. «Федеральные проекты и меры поддержки Минпромторга России позволяют сохранить устойчивое экономическое развитие предприятий области в условиях санкционного давления со стороны недружественных стран на Российскую Федерацию», — отметил Бочаров. Бочаров и Егоров обсудили промпроизводство Тамбовской области. В этом году в регионе планируется создать промышленный кластер, который поможет предприятиям получить меры поддержки для кластерных проектов (льготные кредиты и субсидии из федерального бюджета на возмещение части трат). Также в 2023 году в Тамбовской области докапитализируют Фонд развития промышленности на сумму 101,1 миллиона рублей. Фонд начал работать в 2022 году и оказал поддержку субъектам промышленности на сумму 101,1 миллиона рублей в виде льготных займов и 29,4 миллиона рублей в виде грантов. Мерой воспользовались около 10 промпредприятий. «В наступившем году мы продолжим работать над увеличением темпов роста региональной экономики и повышением инвестиционной привлекательности области», — заявил Егоров. В Тамбовской области растут экономические показатели, несмотря на санкции Запада. В регионе модернизируется производство, промышленники расширяют ассортимент за счет импортозамещения и выходят на новые рынки. «Вопреки санкциям, мы строим сильную экономику во благо каждого жителя Тамбовской области и всей страны», — сообщил Егоров. Промышленные предприятия области одними из первых начали поддерживать участников спецоперации на Украине и новые регионы РФ. Запад ввел санкции против России из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции Запада не сработали, так как российский бизнес сплотился. Для ввоза товаров в обход санкций в России ввели параллельный импорт.