Водитель фуры выехал на встречную полосу для обгона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области водитель фуры МАЗ выехал на встречную полосу для обгона и врезался в лоб Chevrolet Lanos. От удара легковушка превратилась в груду металла. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД области, пассажирка иномарки погибла на месте.

«По предварительной информацией, при совершении обгона водитель МАЗа выехал на полосу встречного движения (обгон на данном участке разрешен) и совершил столкновение со встречным автомобилем Chevrolet Lanos. В результате происшествия пассажирка легковушки от полученных травм скончалась на месте происшествия, водитель госпитализирован», — сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

В настоящий момент на участке трассы, на котором произошло ДТП, организовано реверсивное движение. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.