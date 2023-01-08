На трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области водитель фуры МАЗ выехал на встречную полосу для обгона и врезался в лоб Chevrolet Lanos. От удара легковушка превратилась в груду металла. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД области, пассажирка иномарки погибла на месте.
«По предварительной информацией, при совершении обгона водитель МАЗа выехал на полосу встречного движения (обгон на данном участке разрешен) и совершил столкновение со встречным автомобилем Chevrolet Lanos. В результате происшествия пассажирка легковушки от полученных травм скончалась на месте происшествия, водитель госпитализирован», — сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
В настоящий момент на участке трассы, на котором произошло ДТП, организовано реверсивное движение. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
От удара легковушку полностью смяло
Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области
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На трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области водитель фуры МАЗ выехал на встречную полосу для обгона и врезался в лоб Chevrolet Lanos. От удара легковушка превратилась в груду металла. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД области, пассажирка иномарки погибла на месте. «По предварительной информацией, при совершении обгона водитель МАЗа выехал на полосу встречного движения (обгон на данном участке разрешен) и совершил столкновение со встречным автомобилем Chevrolet Lanos. В результате происшествия пассажирка легковушки от полученных травм скончалась на месте происшествия, водитель госпитализирован», — сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона. В настоящий момент на участке трассы, на котором произошло ДТП, организовано реверсивное движение. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.