08 января 2023

На трассе М-5 в Челябинской области фура смяла Chevrolet в лобовом ДТП. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, снегопад, м5, неблагоприятные метеоусловия, дорога
Водитель фуры выехал на встречную полосу для обгона Фото:

На трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области водитель фуры МАЗ выехал на встречную полосу для обгона и врезался в лоб Chevrolet Lanos. От удара легковушка превратилась в груду металла. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД области, пассажирка иномарки погибла на месте.

«По предварительной информацией, при совершении обгона водитель МАЗа выехал на полосу встречного движения (обгон на данном участке разрешен) и совершил столкновение со встречным автомобилем Chevrolet Lanos. В результате происшествия пассажирка легковушки от полученных травм скончалась на месте происшествия, водитель госпитализирован», — сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

В настоящий момент на участке трассы, на котором произошло ДТП, организовано реверсивное движение. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

От удара легковушку полностью смяло
Фото:

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На трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области водитель фуры МАЗ выехал на встречную полосу для обгона и врезался в лоб Chevrolet Lanos. От удара легковушка превратилась в груду металла. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД области, пассажирка иномарки погибла на месте. «По предварительной информацией, при совершении обгона водитель МАЗа выехал на полосу встречного движения (обгон на данном участке разрешен) и совершил столкновение со встречным автомобилем Chevrolet Lanos. В результате происшествия пассажирка легковушки от полученных травм скончалась на месте происшествия, водитель госпитализирован», — сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона. В настоящий момент на участке трассы, на котором произошло ДТП, организовано реверсивное движение. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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