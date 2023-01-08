«Подпольные бизнесмены» наживаются на тюменцах, у которых из-за мороза замерзли машины

09 января 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

За услуги по отогреву автомобилей тюменские «предприниматели» требуют от 4 тыс. рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU «Подпольные бизнесмены», которые нелегально предоставляют услуги по отогреву автомобилей в Тюмени, берут за это с горожан гораздо больше денег, чем заявлено у них в объявлениях. Об этом URA.RU рассказали тюменцы, обратившиеся в агентство. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области установилась устойчивая морозная погода с температурой воздуха ниже -30 градусов. «У нас замерзла машина. Нашли в интернете объявление по отогреву автомобилей, в котором стоимость услуги начиналась от тысячи рублей. Когда обратились по указанному телефону, оказалось, что минимальная цена „разморозки“ — 4 тыс. рублей. Думали, что единичный случай, нашли еще несколько объявлений — та же история. Я все понимаю: повышенный спрос, морозы. Но откуда берутся такие цены? Чем, кроме жадности, они обоснованы?» — поинтересовалась одна из жительниц Тюмени. Другой горожанин пожаловался на то, что заявленная в аналогичном объявлении цена в его случае выросла уже во время оказания услуг. «В объявлении было написано, что машину отогреют за 2 тыс. рублей. Приехали. Сказали, что нужно еще просушить свечи и зарядить аккумулятор. Но за каждую из этих услуг нужно доплатить еще по одной тысяче рублей. При этом, в свое объявлении изначально написали, что со 100-процентной гарантией заведут автомобиль за заявленную цену. В итоге просто обманули», — рассказал житель Тюмени на условиях анонимности. Тюменцы добавили, что у людей, которые предоставляют услуги по отогреву замерзших автомобилей, не было никаких разрешительных документов. Кассовые чеки они также не предоставили. В адрес регионального управления Роспотребнадзора по Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Подпольные бизнесмены», которые нелегально предоставляют услуги по отогреву автомобилей в Тюмени, берут за это с горожан гораздо больше денег, чем заявлено у них в объявлениях. Об этом URA.RU рассказали тюменцы, обратившиеся в агентство. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области установилась устойчивая морозная погода с температурой воздуха ниже -30 градусов. «У нас замерзла машина. Нашли в интернете объявление по отогреву автомобилей, в котором стоимость услуги начиналась от тысячи рублей. Когда обратились по указанному телефону, оказалось, что минимальная цена „разморозки“ — 4 тыс. рублей. Думали, что единичный случай, нашли еще несколько объявлений — та же история. Я все понимаю: повышенный спрос, морозы. Но откуда берутся такие цены? Чем, кроме жадности, они обоснованы?» — поинтересовалась одна из жительниц Тюмени. Другой горожанин пожаловался на то, что заявленная в аналогичном объявлении цена в его случае выросла уже во время оказания услуг. «В объявлении было написано, что машину отогреют за 2 тыс. рублей. Приехали. Сказали, что нужно еще просушить свечи и зарядить аккумулятор. Но за каждую из этих услуг нужно доплатить еще по одной тысяче рублей. При этом, в свое объявлении изначально написали, что со 100-процентной гарантией заведут автомобиль за заявленную цену. В итоге просто обманули», — рассказал житель Тюмени на условиях анонимности. Тюменцы добавили, что у людей, которые предоставляют услуги по отогреву замерзших автомобилей, не было никаких разрешительных документов. Кассовые чеки они также не предоставили. В адрес регионального управления Роспотребнадзора по Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается.