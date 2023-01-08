Шефом свердловского управления СК станет звездный силовик из Калмыкии

Свердловское управление СК возглавит полковник Анатолий Надбитов

09 января 2023 в 14:31 Размер текста - 17 +

Анатолий Надбитов будет назначен врио начальника сразу после отставки Михаила Богинского Фото: Илья Московец © URA.RU На должность временно исполняющего обязанности главы СУ СКР по Свердловской области после отставки Михаила Богинского рассматривается его заместитель Анатолий Надбитов — полковник юстиции, зарекомендовавший себя как один из лучших в ведомстве. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. Надбитов был переведен в Свердловскую область из Калмыкии в 2021 году. «На место председателя есть единственная вразумительная кандидатура — Анатолий Дмитриевич [Надбитов]. У него есть управленческий опыт, и зарекомендовал он себя как ответственный работник. Как минимум, для врио он отличный вариант», — сообщил собеседник агентства. Другой источник посчитал, что некоторые коллеги Надбитова могут быть недовольны его назначением, поскольку полковник провел в регионе только полтора года и якобы не успел погрузиться в специфические для региона вопросы. При этом одной из формальных кандидатур на должность врио значится другой заместитель Богинского — Алексей Невгад. «Думаю, Невгад для многих местных был бы удобнее как руководитель, но, поскольку приказ о назначении подписывает президент, вряд ли кто-то будет учитывать мнение недовольных», — уверил инсайдер. URA.RU обратилось в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Там воздержались от комментариев. Надбитов стал первым заместителем начальника свердловского СУ СК летом 2021 года. До этого он занимал несколько статусных должностей в следственном управлении СК по Калмыкии, где замещал следователя по особо важным делам, а затем был замруководителя регионального СУ СК. Несколько раз Надбитова признавали лучшим работником в профессии. Информация о грядущей отставке Богинского появилась в середине декабря. По информации инсайдеров, он покинет СУ СК и станет новым главным федеральным инспектором (ГФИ) по Свердловской области, однако дата назначения в полпредство пока неизвестна. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На должность временно исполняющего обязанности главы СУ СКР по Свердловской области после отставки Михаила Богинского рассматривается его заместитель Анатолий Надбитов — полковник юстиции, зарекомендовавший себя как один из лучших в ведомстве. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. Надбитов был переведен в Свердловскую область из Калмыкии в 2021 году. «На место председателя есть единственная вразумительная кандидатура — Анатолий Дмитриевич [Надбитов]. У него есть управленческий опыт, и зарекомендовал он себя как ответственный работник. Как минимум, для врио он отличный вариант», — сообщил собеседник агентства. Другой источник посчитал, что некоторые коллеги Надбитова могут быть недовольны его назначением, поскольку полковник провел в регионе только полтора года и якобы не успел погрузиться в специфические для региона вопросы. При этом одной из формальных кандидатур на должность врио значится другой заместитель Богинского — Алексей Невгад. «Думаю, Невгад для многих местных был бы удобнее как руководитель, но, поскольку приказ о назначении подписывает президент, вряд ли кто-то будет учитывать мнение недовольных», — уверил инсайдер. URA.RU обратилось в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Там воздержались от комментариев. Надбитов стал первым заместителем начальника свердловского СУ СК летом 2021 года. До этого он занимал несколько статусных должностей в следственном управлении СК по Калмыкии, где замещал следователя по особо важным делам, а затем был замруководителя регионального СУ СК. Несколько раз Надбитова признавали лучшим работником в профессии. Информация о грядущей отставке Богинского появилась в середине декабря. По информации инсайдеров, он покинет СУ СК и станет новым главным федеральным инспектором (ГФИ) по Свердловской области, однако дата назначения в полпредство пока неизвестна.