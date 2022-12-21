Инсайд: шеф свердловского управления СК уйдет работать к полпреду Якушеву

Начальник СУ СКР по Свердловской области перейдет в полпредство президента в УрФО

Михаил Богинский может стать ГФИ по Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новым главным федеральным инспектором (ГФИ) по Свердловской области может стать начальник регионального управления Следственного комитета РФ Михаил Богинский. Как сообщили URA.RU сразу несколько источников, генерал-лейтенант в ближайшее время готовится оставить службу и перейти на работу в полпредство президента России в УрФО.

«Богинский в начале следующего года будет назначен ГФИ по Свердловской области. Специально под него [эту должность] освобождали», — поделился собеседник во власти. Другой инсайдер уточнил, что о возможном переходе Богинского в полпредство действительно ходят слухи, но неясно, какой именно пост он займет. Предыдущий свердловский ГФИ Андрей Руцинский ушел в отставку в середине мая.

В пользу перехода Богинского в полпредство говорит его давняя связь с полпредом Владимиром Якушевым. В середине 2000-х они вместе работали в Тюменской области: Богинский возглавлял региональное управление СКР, а Якушев был сначала вице-губернатором, а затем и губернатором региона. На вопрос URA.RU, рассматривается ли назначение следователя на пост ГФИ, в пресс-службе полпредства воздержались от комментариев.

Ранее источники URA.RU анонсировали, что Богинский готовится покинуть пост руководителя свердловского управления СКР. По неподтвержденным данным, в ведомстве уже обсуждается фамилия будущего врио главы. Официальные представители СК утверждают, что информации об уходе Богинского пока нет.