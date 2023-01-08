Роспотребнадзор ХМАО: каникулы помогли снизить число заболевших свиным гриппом

Роспотребнадзор ХМАО сообщил о снижении уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом, в том числе свиным типа A (H1N1). Заместитель руководителя ведомства Инна Кудрявцева сообщила корреспонденту URA.RU, что этому способствовали длинные новогодние каникулы.
«Разобщение в школах всегда благотворно сказывается на эпидемиологической ситуации, и после каникул Роспотребнадзор отмечает уменьшение числа больных ОРВИ и гриппом, в том числе H1N1 — за неделю общий уровень заболеваемости в Югре снизился на 27%», — прокомментировала ситуацию Кудрявцева.
За первую неделю января в ХМАО зарегистрировано 465 случаев заражения гриппом, из них большая часть приходится на тип A — порядка 280 заболевших. Свиным гриппом заразились 139 человек. Роспотребнадзор отмечает снижение заболеваемости во всех муниципалитетах округа, по данным мониторинга, эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ не превышает норму. «Соответственно, о повсеместном разобщении школьных и детсадовских коллективов на данный момент речи нет», — добавила Кудрявцева.
Ранее URA.RU писало о рекомендациях Роспотребнадзора остаться дома на Рождество. В ведомстве попросили воздержаться от путешествий из-за роста заболеваемости гриппом.
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