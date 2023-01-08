Роспотребнадзор ХМАО: каникулы помогли снизить число заболевших свиным гриппом

09 января 2023 в 14:17 Размер текста - 17 +

Каникулы помогли снизить число заражений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Свиной грипп — 2022 Роспотребнадзор ХМАО сообщил о снижении уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом, в том числе свиным типа A (H1N1). Заместитель руководителя ведомства Инна Кудрявцева сообщила корреспонденту URA.RU, что этому способствовали длинные новогодние каникулы. «Разобщение в школах всегда благотворно сказывается на эпидемиологической ситуации, и после каникул Роспотребнадзор отмечает уменьшение числа больных ОРВИ и гриппом, в том числе H1N1 — за неделю общий уровень заболеваемости в Югре снизился на 27%», — прокомментировала ситуацию Кудрявцева. За первую неделю января в ХМАО зарегистрировано 465 случаев заражения гриппом, из них большая часть приходится на тип A — порядка 280 заболевших. Свиным гриппом заразились 139 человек. Роспотребнадзор отмечает снижение заболеваемости во всех муниципалитетах округа, по данным мониторинга, эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ не превышает норму. «Соответственно, о повсеместном разобщении школьных и детсадовских коллективов на данный момент речи нет», — добавила Кудрявцева. Ранее URA.RU писало о рекомендациях Роспотребнадзора остаться дома на Рождество. В ведомстве попросили воздержаться от путешествий из-за роста заболеваемости гриппом.

Роспотребнадзор ХМАО сообщил о снижении уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом, в том числе свиным типа A (H1N1). Заместитель руководителя ведомства Инна Кудрявцева сообщила корреспонденту URA.RU, что этому способствовали длинные новогодние каникулы. «Разобщение в школах всегда благотворно сказывается на эпидемиологической ситуации, и после каникул Роспотребнадзор отмечает уменьшение числа больных ОРВИ и гриппом, в том числе H1N1 — за неделю общий уровень заболеваемости в Югре снизился на 27%», — прокомментировала ситуацию Кудрявцева. За первую неделю января в ХМАО зарегистрировано 465 случаев заражения гриппом, из них большая часть приходится на тип A — порядка 280 заболевших. Свиным гриппом заразились 139 человек. Роспотребнадзор отмечает снижение заболеваемости во всех муниципалитетах округа, по данным мониторинга, эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ не превышает норму. «Соответственно, о повсеместном разобщении школьных и детсадовских коллективов на данный момент речи нет», — добавила Кудрявцева. Ранее URA.RU писало о рекомендациях Роспотребнадзора остаться дома на Рождество. В ведомстве попросили воздержаться от путешествий из-за роста заболеваемости гриппом.