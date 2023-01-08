Сотрудники «Сургутнефтегаза» замерзают в зимней спецодежде

09 января 2023 в 15:13 Размер текста - 17 +

Нефтяники жалуются на качество зимней спецодежды Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Работники «Сургутнефтегаза» жалуются, что выдаваемая предприятием зимняя форма не способна защитить от суровых сибирских морозов. Эту актуальную тему нефтяники обсудили в профильном чате в Telegram. «Стали выдавать не лучшего качества. В зимнем комплекте до минус 20-22 еще комфортно, а потом атас», — поделился пользователь с ником Костик. «Уже осенью в зимней работаем, и один пес холодно. Бурильщики вообще в снеговиков превращаются», — согласились с нефтяником коллеги. На всей одежде, по словам нефтяников, стоит знак соответствия ГОСТу, однако это не делает форму теплее. Многие сотрудники сами приобретают более теплые комплекты, чтобы сохранить здоровье, работая на морозе. Причину низкого качества спецодежды нефтяники видят в том, что «техзадание на пошив (изготовление) составляют и подписывают те, кто сидит в кабинете, без участия тех, кто носит (эксплуатирует)». В пресс-службе предприятия URA.RU ответили, что жалоб на качество спецодежды в адрес руководства не поступало. «Спецодежду производит структурное подразделение „Сургутнефтегаза“ — „Сургутская швейная фабрика“. Она изготавливает хорошую и удобную форму по государственным стандартам специально для каждого вида работ», — сообщили в пресс-службе. Зимние комплекты, как утверждает руководство нефтяного предприятия, рассчитаны на температуру воздуха до минус 50-55 градусов, все изделия прошли независимую экспертизу. С жалобами и предложениями по улучшению качества спецодежды сотрудников просят обращаться к руководству предприятия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Работники «Сургутнефтегаза» жалуются, что выдаваемая предприятием зимняя форма не способна защитить от суровых сибирских морозов. Эту актуальную тему нефтяники обсудили в профильном чате в Telegram. «Стали выдавать не лучшего качества. В зимнем комплекте до минус 20-22 еще комфортно, а потом атас», — поделился пользователь с ником Костик. «Уже осенью в зимней работаем, и один пес холодно. Бурильщики вообще в снеговиков превращаются», — согласились с нефтяником коллеги. На всей одежде, по словам нефтяников, стоит знак соответствия ГОСТу, однако это не делает форму теплее. Многие сотрудники сами приобретают более теплые комплекты, чтобы сохранить здоровье, работая на морозе. Причину низкого качества спецодежды нефтяники видят в том, что «техзадание на пошив (изготовление) составляют и подписывают те, кто сидит в кабинете, без участия тех, кто носит (эксплуатирует)». В пресс-службе предприятия URA.RU ответили, что жалоб на качество спецодежды в адрес руководства не поступало. «Спецодежду производит структурное подразделение „Сургутнефтегаза“ — „Сургутская швейная фабрика“. Она изготавливает хорошую и удобную форму по государственным стандартам специально для каждого вида работ», — сообщили в пресс-службе. Зимние комплекты, как утверждает руководство нефтяного предприятия, рассчитаны на температуру воздуха до минус 50-55 градусов, все изделия прошли независимую экспертизу. С жалобами и предложениями по улучшению качества спецодежды сотрудников просят обращаться к руководству предприятия.