Инвестор планирует масштабное строительство в Заречной части Тюмени

Крупная фитнес-компания «ФитБерри» построит в Тюмени большой спортивный центр за 300 миллионов рублей. Об этом на своем сайте сообщает инвестиционное агентство Тюменской области. В здании площадью более 4500 кв. м. будут бассейны и несколько фитнес-залов.
«Основная часть работ уже выполнена. Возведено здание, подведены коммуникации, заложены внутренние инженерные сети, идет чистовая отделка помещений, подбор оборудования, систем видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации», — говорится в сообщении.
Инвестор планирует создать 44 рабочих места. 80% финансирования компания проводит из собственных средств, займ в 50 млн рублей предоставило инвестагентство. Эти деньги пойдут на приобретение спортивного оборудования для бассейнов и фитнес-залов, мебели для детских студий и медицинского оснащения. Завершить работы планируют в 2023 году.
Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени ждут появления нового крупного инвестора. Он планирует производить товары для нефтегазовой отрасли.
Тысячи тюменцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».