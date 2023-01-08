Инвестор планирует масштабное строительство в Заречной части Тюмени

09 января 2023 в 15:24 Размер текста - 17 +

Спорткомплекс в Заречной части Тюмени даст городу новые рабочие места Фото: Денис Моргунов © URA.RU Крупная фитнес-компания «ФитБерри» построит в Тюмени большой спортивный центр за 300 миллионов рублей. Об этом на своем сайте сообщает инвестиционное агентство Тюменской области. В здании площадью более 4500 кв. м. будут бассейны и несколько фитнес-залов. «Основная часть работ уже выполнена. Возведено здание, подведены коммуникации, заложены внутренние инженерные сети, идет чистовая отделка помещений, подбор оборудования, систем видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации», — говорится в сообщении. Инвестор планирует создать 44 рабочих места. 80% финансирования компания проводит из собственных средств, займ в 50 млн рублей предоставило инвестагентство. Эти деньги пойдут на приобретение спортивного оборудования для бассейнов и фитнес-залов, мебели для детских студий и медицинского оснащения. Завершить работы планируют в 2023 году. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени ждут появления нового крупного инвестора. Он планирует производить товары для нефтегазовой отрасли.

Крупная фитнес-компания «ФитБерри» построит в Тюмени большой спортивный центр за 300 миллионов рублей. Об этом на своем сайте сообщает инвестиционное агентство Тюменской области. В здании площадью более 4500 кв. м. будут бассейны и несколько фитнес-залов. «Основная часть работ уже выполнена. Возведено здание, подведены коммуникации, заложены внутренние инженерные сети, идет чистовая отделка помещений, подбор оборудования, систем видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации», — говорится в сообщении. Инвестор планирует создать 44 рабочих места. 80% финансирования компания проводит из собственных средств, займ в 50 млн рублей предоставило инвестагентство. Эти деньги пойдут на приобретение спортивного оборудования для бассейнов и фитнес-залов, мебели для детских студий и медицинского оснащения. Завершить работы планируют в 2023 году. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени ждут появления нового крупного инвестора. Он планирует производить товары для нефтегазовой отрасли.