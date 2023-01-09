В элитном поселке продают землю под новый ЖК

Общая стоимость территорий — около 27 миллионов рублей Фото: URA.RU © URA.RU

В Сосновском районе под Челябинском выставили на продажу земельный участок под новый ЖК с собственным пляжем площадью более 9 тысяч квадратных метров. Стоимость территорий около 27 миллионов рублей, сообщается на популярном сайте объявлений.

«Участок расположен в Сосновском районе, в селе Кременкуль на улице Набережной. Площадь участка 9 тысяч 166 квадратных метров (оформлено право собственности). Есть дополнительно пляжная зона и участок леса (земли лесфонда)», — сообщается на сайте.

В объявлении указано, на участке разрешено строить индивидуальные жилые дома, таунхаусы, а также малоэтажные многоквартирные жилые дома до восьми этажей. Участок отсыпан и огорожен забором. К территориям подведено электричество, есть скважина и техусловия на подключение к газу. Пляж отсыпан песком.

Ранее в Сосновском районе Челябинской области в поселке Рощино выставили на продажу участок под новый микрорайон площадью 27 тысяч 470 квадратных метров. Земли продают за 178 миллионов 500 тысяч рублей.

На участке разрешено строить индивидуальные жилые дома, таунхаусы, а также малоэтажные многоквартирные жилые дома до восьми этажей. Фото: сайт Авито