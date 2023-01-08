В ХМАО догхантеры объявили награду за отстрел напавших на школьницу собак. Видео

09 января 2023 в 18:32 Размер текста - 17 +

В Пойковском догхантеры назначили цену за жизнь собак Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В поселке Пойковский (ХМАО) жители объявили награду за шкуры собак, которые напали на школьницу — за одну отстрелянную особь в местном сообществе в Viber предложили 5 тысяч рублей. Представитель «Общероссийского народного фронта» Евгений Печерица рассказал журналисту URA.RU, что к нему обратились за консультацией зоозащитники. «В ОНФ написали представители сообщества ПЖ из Пойковского, предоставили видеозапись и переписку в группе, где один участник чата обещает „5 тысяч за шкуру“, а другой предлагает охотникам собраться для отстрела беспризорных собак. По видеозаписи не видно угрозы жизни и здоровью ребенка. Здесь нужно разобраться, нельзя допустить ни нарушения прав граждан, ни живодерства», — прокомментировал Печерица. Инцидент произошел 8 января 2023 года в 17.35. ОНФ передали видео и скриншоты переписки в редакцию URA.RU. На видео стая из трех собак подбегает к школьнице, одна из них кладет лапы девочке на плечи. К девочке подходят двое мужчин, и собаки убегают. Руководитель местного центра помощи бездомным животным «Хвостики» Гульнара Телевова в телефонном разговоре с журналистом URA.RU сообщила, что после консультации в ОНФ обратилась в полицию. «Один из псов с видео раньше был домашним, мы его подкармливали. Его знает весь поселок, он просто играл с девочкой. Мы боимся, что жители начнут отстреливать собак, когда потеплеет. Все угрозы мы передали в отделение, надеемся, что успеем остановить самосуд», — рассказала Телевова. В пресс-службе УМВД по ХМАО корреспонденту агентства ответили, что с жалобами на нападение собак на людей в Пойковском с 1 января 2023 года в полицию никто не обращался. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В поселке Пойковский (ХМАО) жители объявили награду за шкуры собак, которые напали на школьницу — за одну отстрелянную особь в местном сообществе в Viber предложили 5 тысяч рублей. Представитель «Общероссийского народного фронта» Евгений Печерица рассказал журналисту URA.RU, что к нему обратились за консультацией зоозащитники. «В ОНФ написали представители сообщества ПЖ из Пойковского, предоставили видеозапись и переписку в группе, где один участник чата обещает „5 тысяч за шкуру“, а другой предлагает охотникам собраться для отстрела беспризорных собак. По видеозаписи не видно угрозы жизни и здоровью ребенка. Здесь нужно разобраться, нельзя допустить ни нарушения прав граждан, ни живодерства», — прокомментировал Печерица. Инцидент произошел 8 января 2023 года в 17.35. ОНФ передали видео и скриншоты переписки в редакцию URA.RU. На видео стая из трех собак подбегает к школьнице, одна из них кладет лапы девочке на плечи. К девочке подходят двое мужчин, и собаки убегают. Руководитель местного центра помощи бездомным животным «Хвостики» Гульнара Телевова в телефонном разговоре с журналистом URA.RU сообщила, что после консультации в ОНФ обратилась в полицию. «Один из псов с видео раньше был домашним, мы его подкармливали. Его знает весь поселок, он просто играл с девочкой. Мы боимся, что жители начнут отстреливать собак, когда потеплеет. Все угрозы мы передали в отделение, надеемся, что успеем остановить самосуд», — рассказала Телевова. В пресс-службе УМВД по ХМАО корреспонденту агентства ответили, что с жалобами на нападение собак на людей в Пойковском с 1 января 2023 года в полицию никто не обращался.