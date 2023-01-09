В Свердловской области закроют опасную дорогу между городами

Общественному транспорту запретят ходить по участку дороги Камышлов — Сухой Лог Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Дорогу Камышлов — Сухой Лог (Свердловская область) временно закроют для движения общественного транспорта из-за небезопасного состояния. Об этом сообщает Госавтоинспекция ОМВД по Сухому Логу в официальной группе «ВКонтакте».

«Информируем о временном прекращении движения общественного транспорта на автодороге Камышлов — Сухой Лог 10 января с 07:00 часов в связи с тем, что проезжая часть не соответствует требованиям безопасности дорожного движения», — рассказали в ГИБДД.

Дорогу планируют открыть после того, как устранят недостатки улично-дорожной сети. Ранее инспекторы ГИБДД выступили с предупреждением для водителей — попросили отложить поездки на дальние расстояния, а если сделать это не получается, то брать в дорогу необходимые вещи.