ГИБДД обратилась к свердловским водителям с предупреждением

09 января 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

Инспекторы ГИБДД советуют водителям отложить поездки на дальние расстояния Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Госавтоинспекция Екатеринбурга призвала водителей отложить поездки на дальние расстояния из-за аномально холодной погоды. Ведомство опубликовало обращение в своем telegram-канале. «В регионе температура воздуха понизилась до 30 градусов. Ожидаются осадки в виде снега, на дорогах гололедица. В связи с этим Госавтоинспекция Екатеринбурга просит водителей избегать опасных маневров, особенно связанных с выездом на встречную полосу, и увеличить дистанцию между транспортными средствами», — сообщили инспекторы. Также в ГИБДД рекомендуют водителям обратить внимание на техническое состояние автомобиля и перед поездкой проверить работу двигателя и аккумулятора, наличие насоса, буксировочного троса, баллонного ключа и домкрата, а также запастись топливом, теплыми вещами и продуктами и не забывать зарядник для телефона. В Свердловской области температура воздуха несколько дней держится на отметке минус 30 градусов. Из-за морозов в Екатеринбурге произошли аварии и выросли цены на такси, автовокзалы отменили некоторые междугородние рейсы. По прогнозам синоптиков, потепление придет в регион после 10 января.

Госавтоинспекция Екатеринбурга призвала водителей отложить поездки на дальние расстояния из-за аномально холодной погоды. Ведомство опубликовало обращение в своем telegram-канале. «В регионе температура воздуха понизилась до 30 градусов. Ожидаются осадки в виде снега, на дорогах гололедица. В связи с этим Госавтоинспекция Екатеринбурга просит водителей избегать опасных маневров, особенно связанных с выездом на встречную полосу, и увеличить дистанцию между транспортными средствами», — сообщили инспекторы. Также в ГИБДД рекомендуют водителям обратить внимание на техническое состояние автомобиля и перед поездкой проверить работу двигателя и аккумулятора, наличие насоса, буксировочного троса, баллонного ключа и домкрата, а также запастись топливом, теплыми вещами и продуктами и не забывать зарядник для телефона. В Свердловской области температура воздуха несколько дней держится на отметке минус 30 градусов. Из-за морозов в Екатеринбурге произошли аварии и выросли цены на такси, автовокзалы отменили некоторые междугородние рейсы. По прогнозам синоптиков, потепление придет в регион после 10 января.