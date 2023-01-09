Топ-5 застройщиков Челябинской области застроят 500 тысяч квадратных метров

Общий объем строительства у топ-5 застройщиков Челябинской области составит 499 685 метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Топ-5 застройщиков Челябинской области реализуют строительство более чем на 499 тысяч кв. метров. Топ застройщиков региона на 1 января опубликовали на портале ЕРЗ («Единый ресурс застройщиков»).

«На первом месте по объему застройки жилых помещений— компания „ЭкоСити“. Организация реализует 103 450 кв. метров. Компания „Трест Магнитострой“ застроит 102 450 кв. метра, „АПРИ Флай Плэнинг“ — 101 717 кв. метра, застройщик „ИКАР“ — 100 281 кв. метра, а „ГК Голос.Девелопмент“ 91 787 кв. метра», — говорится на портале.

Ранее сообщалось, что в Челябинске в 2023 году вырастут цены на новое жилье. По словам риелтора, квартиры в новостройках подорожают на 10-15%.