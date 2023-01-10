В Академии военных наук заявили о разработке военных роботов и дронов в РФ

10 января 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Россия сможет использовать новые технологии по борьбе с дронами, сказал Александр Бартош Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России ведется разработка и внедрение дронов и роботов для вооружения армии. Об этом в беседе с URA.RU заявил член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош. «Весь мир находится на пятом технологическом укладе. Одним их элементов которого является разработка всякого рода роботов, воздушных морских сухопутных и прочих дронов. Руководству нашему это известно, и, как я понимаю, принимаются практические меры по разработке всей гаммы этих вооружений. Технологии у нас есть. И дроны у нас строятся. Разрабатываются и внедряются в войска дроны различного предназначения: разведывательные, разведывательно-ударные. И я уверен, что наши технологии и возможности нашей промышленности позволят в сжатые сроки насытить войска этими средствами. Очень важными и перспективными», — сказал Александр Бартош. Он отметил, что есть разработки, которые используются не только в воздухе. «Сухопутные дроны — вещь интересная. Есть бронированные машины, которые используются без экипажа, но это пока на начальной стадии. Думаю, нужно наращивать производство, совершенствовать технические возможности этих систем и их внедрять в войска. Морские дроны у нас тоже разрабатываются, внедрены и могут быть использованы», — объяснил специалист. Особенно собеседник агентства выделил важность производства средств борьбы с подобными видами вооружений. «Сбивать дроны обычными ракетами противовоздушной обороны — довольно дорогое удовольствие. Потому что такая ракета стоит в десятки, если не больше раз дороже дрона. Разрабатываются специальные средства перехвата и уничтожения. Это обнадеживает с точки зрения перспектив вывода наших вооруженных сил на новый уровень, в том числе с использованием воздушных и морских дронов», — подчеркнул кандидат военных наук. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России ведется разработка и внедрение дронов и роботов для вооружения армии. Об этом в беседе с URA.RU заявил член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош. «Весь мир находится на пятом технологическом укладе. Одним их элементов которого является разработка всякого рода роботов, воздушных морских сухопутных и прочих дронов. Руководству нашему это известно, и, как я понимаю, принимаются практические меры по разработке всей гаммы этих вооружений. Технологии у нас есть. И дроны у нас строятся. Разрабатываются и внедряются в войска дроны различного предназначения: разведывательные, разведывательно-ударные. И я уверен, что наши технологии и возможности нашей промышленности позволят в сжатые сроки насытить войска этими средствами. Очень важными и перспективными», — сказал Александр Бартош. Он отметил, что есть разработки, которые используются не только в воздухе. «Сухопутные дроны — вещь интересная. Есть бронированные машины, которые используются без экипажа, но это пока на начальной стадии. Думаю, нужно наращивать производство, совершенствовать технические возможности этих систем и их внедрять в войска. Морские дроны у нас тоже разрабатываются, внедрены и могут быть использованы», — объяснил специалист. Особенно собеседник агентства выделил важность производства средств борьбы с подобными видами вооружений. «Сбивать дроны обычными ракетами противовоздушной обороны — довольно дорогое удовольствие. Потому что такая ракета стоит в десятки, если не больше раз дороже дрона. Разрабатываются специальные средства перехвата и уничтожения. Это обнадеживает с точки зрения перспектив вывода наших вооруженных сил на новый уровень, в том числе с использованием воздушных и морских дронов», — подчеркнул кандидат военных наук.