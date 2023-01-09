В Кремле высказались об участии срочников в спецоперации

Песков: любой срочник может подписать контракт для участия в СВО
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Любой срочник может стать участником спецоперации при подписании контракта, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Любой солдат, проходящий срочную службу в армии РФ, может подписать контракт для участия в СВО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Любой срочник при желании может подписать контракт», — заявил Песков. Его слова цитирует агентство ТАСС.

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Любой солдат, проходящий срочную службу в армии РФ, может подписать контракт для участия в СВО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Любой срочник при желании может подписать контракт», — заявил Песков. Его слова цитирует агентство ТАСС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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