В Кремле высказались об участии срочников в спецоперации

Любой срочник может стать участником спецоперации при подписании контракта, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Любой солдат, проходящий срочную службу в армии РФ, может подписать контракт для участия в СВО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Любой срочник при желании может подписать контракт», — заявил Песков. Его слова цитирует агентство ТАСС.
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