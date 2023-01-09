В Кремле высказались об участии срочников в спецоперации

Песков: любой срочник может подписать контракт для участия в СВО

Любой срочник может стать участником спецоперации при подписании контракта, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Любой солдат, проходящий срочную службу в армии РФ, может подписать контракт для участия в СВО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Любой срочник при желании может подписать контракт», — заявил Песков. Его слова цитирует агентство ТАСС.