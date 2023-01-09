Самолет, летевший из Москвы в Гоа, совершил экстренную посадку после сообщения о мине

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Споттинг в аэропорту
Самолет посадили в штате Гуджарат после сообщения о минировании Фото:

Самолет, летевший из Москвы в Гоа (штат Индии), совершил экстренную посадку в штате Гуджарат из-за сообщения о минировании борта. Об этом сообщили в министерстве авиации Индии.

«Самолет AZUR air, летевший из Москвы в Гоа, совершил экстренную посадку в штате Гуджарат после сообщения о мине», — сообщили в Минавиации Индии. Сообщение индийского министерства передает ТАСС.

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Самолет, летевший из Москвы в Гоа (штат Индии), совершил экстренную посадку в штате Гуджарат из-за сообщения о минировании борта. Об этом сообщили в министерстве авиации Индии. «Самолет AZUR air, летевший из Москвы в Гоа, совершил экстренную посадку в штате Гуджарат после сообщения о мине», — сообщили в Минавиации Индии. Сообщение индийского министерства передает ТАСС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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