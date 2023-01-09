Самолет, летевший из Москвы в Гоа, совершил экстренную посадку после сообщения о мине

09 января 2023 в 21:40 Размер текста - 17 +

Самолет посадили в штате Гуджарат после сообщения о минировании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самолет, летевший из Москвы в Гоа (штат Индии), совершил экстренную посадку в штате Гуджарат из-за сообщения о минировании борта. Об этом сообщили в министерстве авиации Индии. «Самолет AZUR air, летевший из Москвы в Гоа, совершил экстренную посадку в штате Гуджарат после сообщения о мине», — сообщили в Минавиации Индии. Сообщение индийского министерства передает ТАСС.

Самолет, летевший из Москвы в Гоа (штат Индии), совершил экстренную посадку в штате Гуджарат из-за сообщения о минировании борта. Об этом сообщили в министерстве авиации Индии. «Самолет AZUR air, летевший из Москвы в Гоа, совершил экстренную посадку в штате Гуджарат после сообщения о мине», — сообщили в Минавиации Индии. Сообщение индийского министерства передает ТАСС.