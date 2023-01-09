Пескову не хватило места на ледовом шоу своей жены Навки

Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову не досталось места на ледовом шоу его жены российской фигуристки Татьяны Навки. Об этом рассказал президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев.
«Я был на шоу Навки „Шахерезада“. Очень красивое было выступление, восемь тысяч человек. Весь зал был заполнен. Даже Пескову не хватило места. Он пересаживался с одного места на другое, с этого на третье», — сообщил Лайшев, слова которого передает Sport24.
Ранее Навка откровенно рассказала о знакомстве и крепких отношениях со своим мужем Дмитрием Песковым в интервью журналистке Надежде Стрелец. По ее словам, после знакомства она начала приучать мужа к театру, а он ее — к просмотру новостей.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову не досталось места на ледовом шоу его жены российской фигуристки Татьяны Навки. Об этом рассказал президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев. «Я был на шоу Навки „Шахерезада“. Очень красивое было выступление, восемь тысяч человек. Весь зал был заполнен. Даже Пескову не хватило места. Он пересаживался с одного места на другое, с этого на третье», — сообщил Лайшев, слова которого передает Sport24. Ранее Навка откровенно рассказала о знакомстве и крепких отношениях со своим мужем Дмитрием Песковым в интервью журналистке Надежде Стрелец. По ее словам, после знакомства она начала приучать мужа к театру, а он ее — к просмотру новостей.