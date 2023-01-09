09 января 2023

Пескову не хватило места на ледовом шоу своей жены Навки

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Пескову пришлось пересаживаться с одного места на другое, рассказал Лайшев Фото:

Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову не досталось места на ледовом шоу его жены российской фигуристки Татьяны Навки. Об этом рассказал президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев.

«Я был на шоу Навки „Шахерезада“. Очень красивое было выступление, восемь тысяч человек. Весь зал был заполнен. Даже Пескову не хватило места. Он пересаживался с одного места на другое, с этого на третье», — сообщил Лайшев, слова которого передает Sport24.

Ранее Навка откровенно рассказала о знакомстве и крепких отношениях со своим мужем Дмитрием Песковым в интервью журналистке Надежде Стрелец. По ее словам, после знакомства она начала приучать мужа к театру, а он ее — к просмотру новостей.

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Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову не досталось места на ледовом шоу его жены российской фигуристки Татьяны Навки. Об этом рассказал президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев. «Я был на шоу Навки „Шахерезада“. Очень красивое было выступление, восемь тысяч человек. Весь зал был заполнен. Даже Пескову не хватило места. Он пересаживался с одного места на другое, с этого на третье», — сообщил Лайшев, слова которого передает Sport24. Ранее Навка откровенно рассказала о знакомстве и крепких отношениях со своим мужем Дмитрием Песковым в интервью журналистке Надежде Стрелец. По ее словам, после знакомства она начала приучать мужа к театру, а он ее — к просмотру новостей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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