Пескову не хватило места на ледовом шоу своей жены Навки

09 января 2023 в 23:30 Размер текста - 17 +

Пескову пришлось пересаживаться с одного места на другое, рассказал Лайшев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову не досталось места на ледовом шоу его жены российской фигуристки Татьяны Навки. Об этом рассказал президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев. «Я был на шоу Навки „Шахерезада“. Очень красивое было выступление, восемь тысяч человек. Весь зал был заполнен. Даже Пескову не хватило места. Он пересаживался с одного места на другое, с этого на третье», — сообщил Лайшев, слова которого передает Sport24 . Ранее Навка откровенно рассказала о знакомстве и крепких отношениях со своим мужем Дмитрием Песковым в интервью журналистке Надежде Стрелец. По ее словам, после знакомства она начала приучать мужа к театру, а он ее — к просмотру новостей.

Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову не досталось места на ледовом шоу его жены российской фигуристки Татьяны Навки. Об этом рассказал президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев. «Я был на шоу Навки „Шахерезада“. Очень красивое было выступление, восемь тысяч человек. Весь зал был заполнен. Даже Пескову не хватило места. Он пересаживался с одного места на другое, с этого на третье», — сообщил Лайшев, слова которого передает Sport24. Ранее Навка откровенно рассказала о знакомстве и крепких отношениях со своим мужем Дмитрием Песковым в интервью журналистке Надежде Стрелец. По ее словам, после знакомства она начала приучать мужа к театру, а он ее — к просмотру новостей.