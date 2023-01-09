Мэр разрывает контракт с УК, игнорировавшей коммунальный коллапс в свердловском поселке

Мэр Березовского Евгений Писцов заявил, что местная УК не справляется со своими обязанностями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В поселке Монетном Свердловской области 9 января часть домов осталась без отопления. Коммунальщикам пришлось взламывать котельную, потому что ее собственник — представитель УК «ГорСвет» не отвечал на звонки. После этого мэр Березовского ГО Евгений Писцов поставил задачу — разорвать соглашение с УК.

«Напомню, что сети находятся в концессии у УК „ГорСвет“, и это ответственность указанной управляющей компании. Обязательства по концессионному соглашению надлежащим образом не выполняются. Мной поставлена задача по расторжению Комитетом по управлению имуществом в одностороннем порядке концессионного соглашения с УК „ГорСвет“», — написал Писцов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Евгений Писцов сообщил, что работы по восстановлению отоплению в домах производятся. «Специалисты разобрались со схемой работы оборудования в котельной, поменяли режимы работы оборудования, запустили насос, обеспечивающий подпитку системы. Давление в системе начало подниматься. Пошла подача теплоносителя в дома», — пояснил мэр.

Другой управляющей компании, по словам мэра, была поставлена задача за 9 января произвести замену радиаторов, которые разморозило. Все для того, чтобы 10 января в поселке дети смогли пойти в садик.

Журналист URA.RU отправил запрос в УК «ГорСвет». На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее сообщалось, что часть поселка Монетного в Березовском городском округе осталась без отопления. С подобной проблемой столкнулись жители Карпинска.