08 января 2023

В поселке под Екатеринбургом пропало отопление. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Часть поселка Монетного в Березовском городском округе осталась без отопления Фото:

В поселке Монетном (Свердловская область) часть домов осталась без отопления. Коммунальщики не смогли связаться с владельцем котельной, поэтому ее пришлось взламывать, рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» мэр Березовского городского округа Евгений Писцов.

«В 10:15 на пульт дежурного диспетчера ЕДДС поступило сообщение об аварийной остановке котельной в районе Лесхоз поселка Монетного. С этого момента диспетчеры и сотрудники администрации пытались выйти на связь с собственником котельной — представителем УК „ГорСвет“, но безрезультатно. Состоялось экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям», — написал Писцов.

На заседании приняли решение в присутствии полицейских взломать дверь в котельную, чтобы попасть внутрь. Пока специалисты устраняют аварию, управляющая компания сливает воду из систем отопления, чтобы стояки не перемерзли. Параллельно прорабатывается вопрос о том, чтобы развернуть пункт обогрева и временного размещения жителей Лесхоза.

Ранее URA.RU сообщало, что без отопления остались дома на нескольких улицах в Карпинске, а также школа и школа-интернат. Прокуроры начали проверку по факту инцидента.

В Березовском прошло экстренное заседание из-за пропажи отопления в Монетном
Фото:

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В поселке Монетном (Свердловская область) часть домов осталась без отопления. Коммунальщики не смогли связаться с владельцем котельной, поэтому ее пришлось взламывать, рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» мэр Березовского городского округа Евгений Писцов. «В 10:15 на пульт дежурного диспетчера ЕДДС поступило сообщение об аварийной остановке котельной в районе Лесхоз поселка Монетного. С этого момента диспетчеры и сотрудники администрации пытались выйти на связь с собственником котельной — представителем УК „ГорСвет“, но безрезультатно. Состоялось экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям», — написал Писцов. На заседании приняли решение в присутствии полицейских взломать дверь в котельную, чтобы попасть внутрь. Пока специалисты устраняют аварию, управляющая компания сливает воду из систем отопления, чтобы стояки не перемерзли. Параллельно прорабатывается вопрос о том, чтобы развернуть пункт обогрева и временного размещения жителей Лесхоза. Ранее URA.RU сообщало, что без отопления остались дома на нескольких улицах в Карпинске, а также школа и школа-интернат. Прокуроры начали проверку по факту инцидента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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