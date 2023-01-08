В поселке под Екатеринбургом пропало отопление. Фото

09 января 2023 в 13:48 Размер текста - 17 +

Часть поселка Монетного в Березовском городском округе осталась без отопления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В поселке Монетном (Свердловская область) часть домов осталась без отопления. Коммунальщики не смогли связаться с владельцем котельной, поэтому ее пришлось взламывать, рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» мэр Березовского городского округа Евгений Писцов. «В 10:15 на пульт дежурного диспетчера ЕДДС поступило сообщение об аварийной остановке котельной в районе Лесхоз поселка Монетного. С этого момента диспетчеры и сотрудники администрации пытались выйти на связь с собственником котельной — представителем УК „ГорСвет“, но безрезультатно. Состоялось экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям», — написал Писцов. На заседании приняли решение в присутствии полицейских взломать дверь в котельную, чтобы попасть внутрь. Пока специалисты устраняют аварию, управляющая компания сливает воду из систем отопления, чтобы стояки не перемерзли. Параллельно прорабатывается вопрос о том, чтобы развернуть пункт обогрева и временного размещения жителей Лесхоза. Ранее URA.RU сообщало, что без отопления остались дома на нескольких улицах в Карпинске, а также школа и школа-интернат. Прокуроры начали проверку по факту инцидента. В Березовском прошло экстренное заседание из-за пропажи отопления в Монетном Фото: Евгений Писцов, vk.com

В поселке Монетном (Свердловская область) часть домов осталась без отопления. Коммунальщики не смогли связаться с владельцем котельной, поэтому ее пришлось взламывать, рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» мэр Березовского городского округа Евгений Писцов. «В 10:15 на пульт дежурного диспетчера ЕДДС поступило сообщение об аварийной остановке котельной в районе Лесхоз поселка Монетного. С этого момента диспетчеры и сотрудники администрации пытались выйти на связь с собственником котельной — представителем УК „ГорСвет“, но безрезультатно. Состоялось экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям», — написал Писцов. На заседании приняли решение в присутствии полицейских взломать дверь в котельную, чтобы попасть внутрь. Пока специалисты устраняют аварию, управляющая компания сливает воду из систем отопления, чтобы стояки не перемерзли. Параллельно прорабатывается вопрос о том, чтобы развернуть пункт обогрева и временного размещения жителей Лесхоза. Ранее URA.RU сообщало, что без отопления остались дома на нескольких улицах в Карпинске, а также школа и школа-интернат. Прокуроры начали проверку по факту инцидента.