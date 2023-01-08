08 января 2023

В Свердловской области школы и многоквартирники остались без отопления в -30 градусов

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Прокуратура выясняет, почему жители Карпинска остались без тепла в морозы Фото:

В Карпинске (Свердловская область) многоквартирные дома на шести улицах, школа и интернат остались без отопления. По факту инцидента прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства в официальном telegram-канале.

«В Единую диспетчерскую службу городского округа Карпинск и на систему „112“ с 17 часов 8 января поступают сообщения от населения о частичном отсутствии отопления в квартирах в ряде домов по улицам Ленина, Луначарского, Серова, Мира, Почтамтская, переулок Школьный. Ненадлежащее теплоснабжение также зафиксировано в школе №2 и в Карпинской школе-интернате, реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы», — рассказали в прокуратуре.

Причиной отключения тепла является прорыв трубопровода на теплосетях в районе котельной №14. Коммунальные службы устраняют последствия аварии, а прокуратура тем временем проводит проверку по факту инцидента. По итогам планируют дать оценку коммунальным службам: как они соблюдают требования жилищно-коммунального законодательства.

В Свердловской области температура воздуха несколько дней держится на отметке минус 30 градусов. Из-за морозов в Екатеринбурге произошли аварии и выросли цены на такси, автовокзалы отменили некоторые междугородние рейсы. По прогнозам синоптиков, потепление придет в регион после 10 января.

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В Карпинске (Свердловская область) многоквартирные дома на шести улицах, школа и интернат остались без отопления. По факту инцидента прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства в официальном telegram-канале. «В Единую диспетчерскую службу городского округа Карпинск и на систему „112“ с 17 часов 8 января поступают сообщения от населения о частичном отсутствии отопления в квартирах в ряде домов по улицам Ленина, Луначарского, Серова, Мира, Почтамтская, переулок Школьный. Ненадлежащее теплоснабжение также зафиксировано в школе №2 и в Карпинской школе-интернате, реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы», — рассказали в прокуратуре. Причиной отключения тепла является прорыв трубопровода на теплосетях в районе котельной №14. Коммунальные службы устраняют последствия аварии, а прокуратура тем временем проводит проверку по факту инцидента. По итогам планируют дать оценку коммунальным службам: как они соблюдают требования жилищно-коммунального законодательства. В Свердловской области температура воздуха несколько дней держится на отметке минус 30 градусов. Из-за морозов в Екатеринбурге произошли аварии и выросли цены на такси, автовокзалы отменили некоторые междугородние рейсы. По прогнозам синоптиков, потепление придет в регион после 10 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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