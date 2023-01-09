Politico: Франция и Польша вынуждают ФРГ отправить танки Leopard 2 Украине

10 января 2023 в 04:09 Размер текста - 17 +

Между странами НАТО возникли разногласия по вопросу поставок Leopard 2 Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Франция и Польша усиливают давление на Германию, чтобы вынудить ее поставить обещанные Украине танки Leopard 2. Об этом заявил высокопоставленный французский чиновник. «Париж усиливает давление на Берлин в надежде получить согласие на отправку танков Leopard 2 Украине перед франко-германским саммитом 22 января. <…> Похожее давление исходит со стороны Польши, которая хочет сформировать широкую коалицию среди западных стран для совместной передачи Leopard 2 Украине», — рассказал французский чиновник изданию Politico . Недавно немецкое правительство изменило свою позицию по отправке танков на Украину. Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что сейчас вопрос о поставках соответствующих вооружений не исключен. Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом; страны договорились организовать поставки ВСУ боевых машин пехоты (БМП) Marder и Bradley. Бундесвер, однако, испытывает трудности с организацией поставок вооружений, поскольку страна не была подготовлена к организации производства вышеназванных технологий.

Франция и Польша усиливают давление на Германию, чтобы вынудить ее поставить обещанные Украине танки Leopard 2. Об этом заявил высокопоставленный французский чиновник. «Париж усиливает давление на Берлин в надежде получить согласие на отправку танков Leopard 2 Украине перед франко-германским саммитом 22 января. <…> Похожее давление исходит со стороны Польши, которая хочет сформировать широкую коалицию среди западных стран для совместной передачи Leopard 2 Украине», — рассказал французский чиновник изданию Politico. Недавно немецкое правительство изменило свою позицию по отправке танков на Украину. Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что сейчас вопрос о поставках соответствующих вооружений не исключен. Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом; страны договорились организовать поставки ВСУ боевых машин пехоты (БМП) Marder и Bradley. Бундесвер, однако, испытывает трудности с организацией поставок вооружений, поскольку страна не была подготовлена к организации производства вышеназванных технологий.