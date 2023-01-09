09 января 2023

Politico: Франция и Польша вынуждают ФРГ отправить танки Leopard 2 Украине

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Тренировочный процесс на полигоне Еланский. Свердловская область, танк
Между странами НАТО возникли разногласия по вопросу поставок Leopard 2 Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Франция и Польша усиливают давление на Германию, чтобы вынудить ее поставить обещанные Украине танки Leopard 2. Об этом заявил высокопоставленный французский чиновник.

«Париж усиливает давление на Берлин в надежде получить согласие на отправку танков Leopard 2 Украине перед франко-германским саммитом 22 января. <…> Похожее давление исходит со стороны Польши, которая хочет сформировать широкую коалицию среди западных стран для совместной передачи Leopard 2 Украине», — рассказал французский чиновник изданию Politico.

Недавно немецкое правительство изменило свою позицию по отправке танков на Украину. Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что сейчас вопрос о поставках соответствующих вооружений не исключен. Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом; страны договорились организовать поставки ВСУ боевых машин пехоты (БМП) Marder и Bradley. Бундесвер, однако, испытывает трудности с организацией поставок вооружений, поскольку страна не была подготовлена к организации производства вышеназванных технологий.

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Франция и Польша усиливают давление на Германию, чтобы вынудить ее поставить обещанные Украине танки Leopard 2. Об этом заявил высокопоставленный французский чиновник. «Париж усиливает давление на Берлин в надежде получить согласие на отправку танков Leopard 2 Украине перед франко-германским саммитом 22 января. <…> Похожее давление исходит со стороны Польши, которая хочет сформировать широкую коалицию среди западных стран для совместной передачи Leopard 2 Украине», — рассказал французский чиновник изданию Politico. Недавно немецкое правительство изменило свою позицию по отправке танков на Украину. Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что сейчас вопрос о поставках соответствующих вооружений не исключен. Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом; страны договорились организовать поставки ВСУ боевых машин пехоты (БМП) Marder и Bradley. Бундесвер, однако, испытывает трудности с организацией поставок вооружений, поскольку страна не была подготовлена к организации производства вышеназванных технологий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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