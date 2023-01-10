Диетолог опровергла полезность имбиря при ОРВИ и гриппе

10 января 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Имбирь не поможет победить грипп, считает диетолог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Имбирь — природное антибактериальное средство, но против вирусов он не поможет. Такое мнение высказала диетолог, автор книги и методики «Ешь. Читай. Худей» Зоя Богданова. «Имбирь очень хорошо борется с бактериями. Неспроста это растение используется в приготовлении суши: оно может защитить от бактерий, которые встречаются в сырой рыбе. То есть имбирь может сработать, как антисептик», — рассказала Богданова в интервью радио Sputnik. Но при вирусной инфекции, ОРВИ и гриппе имбирь бессилен. Богданова уточнила, что имбирь может оказывать согревающее действие и расширять сосуды, что может облегчить борьбу организма с вирусами. Также не исключен эффект плацебо. Но сами вирусы не могут быть уничтожены никакими природными антибактериальными средствами. Ранее диетолог Анжелика Дюваль рассказывала, как приготовить настоящий зимний суп. Суп зимой в первую очередь должен согревать. Для этого Дюоваль рекомендовала добавлять в него острые приправы, в том числе имбирь.

Имбирь — природное антибактериальное средство, но против вирусов он не поможет. Такое мнение высказала диетолог, автор книги и методики «Ешь. Читай. Худей» Зоя Богданова. «Имбирь очень хорошо борется с бактериями. Неспроста это растение используется в приготовлении суши: оно может защитить от бактерий, которые встречаются в сырой рыбе. То есть имбирь может сработать, как антисептик», — рассказала Богданова в интервью радио Sputnik. Но при вирусной инфекции, ОРВИ и гриппе имбирь бессилен. Богданова уточнила, что имбирь может оказывать согревающее действие и расширять сосуды, что может облегчить борьбу организма с вирусами. Также не исключен эффект плацебо. Но сами вирусы не могут быть уничтожены никакими природными антибактериальными средствами. Ранее диетолог Анжелика Дюваль рассказывала, как приготовить настоящий зимний суп. Суп зимой в первую очередь должен согревать. Для этого Дюоваль рекомендовала добавлять в него острые приправы, в том числе имбирь.