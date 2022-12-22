Врач-диетолог раскрыла секреты идеального зимнего супа

Диетолог Дюваль: зимний суп должен быть острым и согревающим

23 декабря 2022 в 09:04 Размер текста - 17 +

Идеальный зимний суп должен защищать от холода и вирусов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Острый овощной суп может помочь избежать главных зимних опасностей: холода и вирусов. Такое мнение высказала врач-диетолог Анжелика Дюваль. «В первую очередь, идеальный зимний суп должен быть согревающим. Для этого чаще всего в зимние супы добавляют имбирь, чеснок и кайенский перец, то есть достаточно острые приправы. Кроме того, эти ингредиенты содержат в себе вещества, которые убивают различные бактерии», — рассказала Дюваль в интервью радио Sputnik. Она также отметила, что работу иммунной системы укрепит наличие в супе большого количества овощей. «В них есть клетчатка, которая стимулирует работу кишечника, а он напрямую связан с работой иммунитета», — объяснила диетолог. Еще одним традиционным зимним блюдом считается салат «Оливье». Многие регионы считают свой индекс «Оливье»: ранее URA.RU рассказывало про стоимость этого салата в Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях. Кроме того, корреспондент URA.RU выяснил, сколько такой салат будет стоить в Луганске.

Острый овощной суп может помочь избежать главных зимних опасностей: холода и вирусов. Такое мнение высказала врач-диетолог Анжелика Дюваль. «В первую очередь, идеальный зимний суп должен быть согревающим. Для этого чаще всего в зимние супы добавляют имбирь, чеснок и кайенский перец, то есть достаточно острые приправы. Кроме того, эти ингредиенты содержат в себе вещества, которые убивают различные бактерии», — рассказала Дюваль в интервью радио Sputnik. Она также отметила, что работу иммунной системы укрепит наличие в супе большого количества овощей. «В них есть клетчатка, которая стимулирует работу кишечника, а он напрямую связан с работой иммунитета», — объяснила диетолог. Еще одним традиционным зимним блюдом считается салат «Оливье». Многие регионы считают свой индекс «Оливье»: ранее URA.RU рассказывало про стоимость этого салата в Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях. Кроме того, корреспондент URA.RU выяснил, сколько такой салат будет стоить в Луганске.