22 декабря 2022

Врач-диетолог раскрыла секреты идеального зимнего супа

Диетолог Дюваль: зимний суп должен быть острым и согревающим
© Служба новостей «URA.RU»
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Идеальный зимний суп должен защищать от холода и вирусов Фото:

Острый овощной суп может помочь избежать главных зимних опасностей: холода и вирусов. Такое мнение высказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

«В первую очередь, идеальный зимний суп должен быть согревающим. Для этого чаще всего в зимние супы добавляют имбирь, чеснок и кайенский перец, то есть достаточно острые приправы. Кроме того, эти ингредиенты содержат в себе вещества, которые убивают различные бактерии», — рассказала Дюваль в интервью радио Sputnik.

Она также отметила, что работу иммунной системы укрепит наличие в супе большого количества овощей. «В них есть клетчатка, которая стимулирует работу кишечника, а он напрямую связан с работой иммунитета», — объяснила диетолог.

Еще одним традиционным зимним блюдом считается салат «Оливье». Многие регионы считают свой индекс «Оливье»: ранее URA.RU рассказывало про стоимость этого салата в Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях. Кроме того, корреспондент URA.RU выяснил, сколько такой салат будет стоить в Луганске.

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Острый овощной суп может помочь избежать главных зимних опасностей: холода и вирусов. Такое мнение высказала врач-диетолог Анжелика Дюваль. «В первую очередь, идеальный зимний суп должен быть согревающим. Для этого чаще всего в зимние супы добавляют имбирь, чеснок и кайенский перец, то есть достаточно острые приправы. Кроме того, эти ингредиенты содержат в себе вещества, которые убивают различные бактерии», — рассказала Дюваль в интервью радио Sputnik. Она также отметила, что работу иммунной системы укрепит наличие в супе большого количества овощей. «В них есть клетчатка, которая стимулирует работу кишечника, а он напрямую связан с работой иммунитета», — объяснила диетолог. Еще одним традиционным зимним блюдом считается салат «Оливье». Многие регионы считают свой индекс «Оливье»: ранее URA.RU рассказывало про стоимость этого салата в Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях. Кроме того, корреспондент URA.RU выяснил, сколько такой салат будет стоить в Луганске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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