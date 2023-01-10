Генерал ФСБ, расследовавший дело экс-губернатора Сахалина, сменил работу

Генерал ФСБ Стручков, расследовавший дело экс-губернатора Сахалина, перешел на работу в Промсвязьбанк

10 января 2023 в 09:50 Размер текста - 17 +

Генерал Стручков, который расследовал дело бывшего сахалинского губернатора, перешел в Промсвязьбанк Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший руководитель УФСБ по Сахалинской области, курировавший дело бывшего губернатора региона Александра Хорошавина, генерал-майор Игорь Стручков перешел на работу в Промсвязьбанк. Об этом рассказывает РБК со ссылкой на свои источники. Его должность не называется, но уточняется, что она руководящая. «Бывший руководитель управления ФСБ по Сахалинской области, а позже — по Приморскому краю, генерал-майор Игорь Стручков вышел на работу в Промсвязьбанк», — передает РБК. Пресс-служба банка на запрос не ответила. Хорошавин был задержан на рабочем месте в 2015 году по обвинению в получении взятки. В 2018 году его приговорили к 13 годам колонии и штрафу 500 млн рублей. В 2022 году вынесен второй приговор. Суд назначил Хорошавину 15 лет строгого режима. Стручков стал начальником УФСБ по Приморскому краю в 2015 году и проработал там до 2019 года. О месте его работы до текущего момента не сообщалось.

Бывший руководитель УФСБ по Сахалинской области, курировавший дело бывшего губернатора региона Александра Хорошавина, генерал-майор Игорь Стручков перешел на работу в Промсвязьбанк. Об этом рассказывает РБК со ссылкой на свои источники. Его должность не называется, но уточняется, что она руководящая. «Бывший руководитель управления ФСБ по Сахалинской области, а позже — по Приморскому краю, генерал-майор Игорь Стручков вышел на работу в Промсвязьбанк», — передает РБК. Пресс-служба банка на запрос не ответила. Хорошавин был задержан на рабочем месте в 2015 году по обвинению в получении взятки. В 2018 году его приговорили к 13 годам колонии и штрафу 500 млн рублей. В 2022 году вынесен второй приговор. Суд назначил Хорошавину 15 лет строгого режима. Стручков стал начальником УФСБ по Приморскому краю в 2015 году и проработал там до 2019 года. О месте его работы до текущего момента не сообщалось.