Бывшему губернатору Сахалинской области вынесли второй приговор

28 апреля 2022 в 10:23 Размер текста - 17 +

Александра Хорошавина обвинили в получении взяток Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину вынесли второй приговор по уголовному делу о получении взяток. Суд назначил ему 15 лет строгого режима. Экс-губернатора по второму уголовному делу обвинили в 17 эпизодах получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и в двух эпизодах приготовления к получению взяток (ч. 1 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ). Суд начал рассматривать дело в 2020 году, сообщает «Интерфакс». По версии следствия, с мая по ноябрь 2014 года участники группы во главе с Хорошавиным организовали получение взяток на сумму 2-10 млн рублей от людей, которые собирались участвовать в выборах депутатов гордумы Южно-Сахалинска. Всего злоумышленники получили более 100 млн рублей. В феврале бывший губернатор опровергал предъявляемые ему обвинения. Хорошавин не отреагировал на вынесенный приговор. «Внешне экс-губернатор вообще не отреагировал на оглашение приговора и даже не оторвался от книги „Белые одежды“ Владимира Дудинцева, которую заканчивает читать», — пишет «Сахалин информ». Хорошавин получил 15 лет колонии строго режима и штраф 500 млн рублей по второму уголовному делу. Его задержали на рабочем месте в 2015 году по обвинению в получении взятки на сумму 5,69 млн долларов, передает Life . В 2018 году его приговорили к 13 годам колонии и штрафу 500 млн рублей, пишет «Национальная служба новостей». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину вынесли второй приговор по уголовному делу о получении взяток. Суд назначил ему 15 лет строгого режима. Экс-губернатора по второму уголовному делу обвинили в 17 эпизодах получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и в двух эпизодах приготовления к получению взяток (ч. 1 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ). Суд начал рассматривать дело в 2020 году, сообщает «Интерфакс». По версии следствия, с мая по ноябрь 2014 года участники группы во главе с Хорошавиным организовали получение взяток на сумму 2-10 млн рублей от людей, которые собирались участвовать в выборах депутатов гордумы Южно-Сахалинска. Всего злоумышленники получили более 100 млн рублей. В феврале бывший губернатор опровергал предъявляемые ему обвинения. Хорошавин не отреагировал на вынесенный приговор. «Внешне экс-губернатор вообще не отреагировал на оглашение приговора и даже не оторвался от книги „Белые одежды“ Владимира Дудинцева, которую заканчивает читать», — пишет «Сахалин информ». Хорошавин получил 15 лет колонии строго режима и штраф 500 млн рублей по второму уголовному делу. Его задержали на рабочем месте в 2015 году по обвинению в получении взятки на сумму 5,69 млн долларов, передает Life. В 2018 году его приговорили к 13 годам колонии и штрафу 500 млн рублей, пишет «Национальная служба новостей».