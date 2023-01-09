Власти пригласили пермяков в центр помощи семьям мобилизованных

10 января 2023 в 10:21 Размер текста - 17 +

Расширенный прием граждан пройдет 12 января Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Перми 12 января военнослужащие, а также родные и близкие мобилизованных и участников спецоперации смогут получить бесплатную консультацию по различным вопросам, касающимся мер поддержки. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте краевого правительства. Расширенный прием граждан пройдет в Доме офицеров, где находится единый центр поддержки семей мобилизованных и участников СВО. «12 января граждан для родных и близких мобилизованных, контрактников и добровольцев консультации проведут специалисты министерства территориальной безопасности, военного комиссариата Пермского края, военной прокуратуры, соцзащиты, Госюрбюро, Центробанка, а также представитель военного госпиталя в Перми. Очный прием состоится с 15 до 19 часов по адресу: ул. Сибирская, 59», — сообщает пресс-служба краевого правительства. По словам куратора центра поддержки семей мобилизованных Константина Строгого, расширенные приемы граждан решено проводить регулярно. Единый центр поддержки семей мобилизованных начал свою работу 17 ноября. Он оказывает юридическую, социальную, психологическую и иную помощь гражданам в режиме «одного окна».

В Перми 12 января военнослужащие, а также родные и близкие мобилизованных и участников спецоперации смогут получить бесплатную консультацию по различным вопросам, касающимся мер поддержки. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте краевого правительства. Расширенный прием граждан пройдет в Доме офицеров, где находится единый центр поддержки семей мобилизованных и участников СВО. «12 января граждан для родных и близких мобилизованных, контрактников и добровольцев консультации проведут специалисты министерства территориальной безопасности, военного комиссариата Пермского края, военной прокуратуры, соцзащиты, Госюрбюро, Центробанка, а также представитель военного госпиталя в Перми. Очный прием состоится с 15 до 19 часов по адресу: ул. Сибирская, 59», — сообщает пресс-служба краевого правительства. По словам куратора центра поддержки семей мобилизованных Константина Строгого, расширенные приемы граждан решено проводить регулярно. Единый центр поддержки семей мобилизованных начал свою работу 17 ноября. Он оказывает юридическую, социальную, психологическую и иную помощь гражданам в режиме «одного окна».