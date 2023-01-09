09 января 2023

В Златоусте нашли мертвой семью пенсионеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Барак на улице Вилонова. Екатеринбург, старый дом, барак, аварийное жилье, подъезд, лестница
Тела супружеской пары обнаружили в доме, где они жили (фото из архива) Фото:

Семейную пару пенсионеров нашли мертвыми в собственном жилье в Златоусте. Об этом сообщили URA.RU 10 января в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

«Родственники пожилых супругов, живших в квартире одного из домов по улице 30-летия Победы, обратились в полицию. С 1 января пенсионеры перестали отвечать на телефонные звонки, не подходили к дверям, при этом за их окнами продолжал гореть свет. Спасатели, по просьбе силовиков, вскрыли дверь —60-летние муж и жена были обнаружены погибшими», — рассказали URA.RU в пресс-службе ПСС.

Металлическая входная дверь при этом была закрыта и на замок, и на внутреннюю задвижку. Сейчас следователи выясняют причины и обстоятельства происшествия.

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Семейную пару пенсионеров нашли мертвыми в собственном жилье в Златоусте. Об этом сообщили URA.RU 10 января в Поисково-спасательной службе Челябинской области. «Родственники пожилых супругов, живших в квартире одного из домов по улице 30-летия Победы, обратились в полицию. С 1 января пенсионеры перестали отвечать на телефонные звонки, не подходили к дверям, при этом за их окнами продолжал гореть свет. Спасатели, по просьбе силовиков, вскрыли дверь —60-летние муж и жена были обнаружены погибшими», — рассказали URA.RU в пресс-службе ПСС. Металлическая входная дверь при этом была закрыта и на замок, и на внутреннюю задвижку. Сейчас следователи выясняют причины и обстоятельства происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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