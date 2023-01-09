В Златоусте нашли мертвой семью пенсионеров

10 января 2023 в 10:10 Размер текста - 17 +

Тела супружеской пары обнаружили в доме, где они жили (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Семейную пару пенсионеров нашли мертвыми в собственном жилье в Златоусте. Об этом сообщили URA.RU 10 января в Поисково-спасательной службе Челябинской области. «Родственники пожилых супругов, живших в квартире одного из домов по улице 30-летия Победы, обратились в полицию. С 1 января пенсионеры перестали отвечать на телефонные звонки, не подходили к дверям, при этом за их окнами продолжал гореть свет. Спасатели, по просьбе силовиков, вскрыли дверь —60-летние муж и жена были обнаружены погибшими», — рассказали URA.RU в пресс-службе ПСС. Металлическая входная дверь при этом была закрыта и на замок, и на внутреннюю задвижку. Сейчас следователи выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Семейную пару пенсионеров нашли мертвыми в собственном жилье в Златоусте. Об этом сообщили URA.RU 10 января в Поисково-спасательной службе Челябинской области. «Родственники пожилых супругов, живших в квартире одного из домов по улице 30-летия Победы, обратились в полицию. С 1 января пенсионеры перестали отвечать на телефонные звонки, не подходили к дверям, при этом за их окнами продолжал гореть свет. Спасатели, по просьбе силовиков, вскрыли дверь —60-летние муж и жена были обнаружены погибшими», — рассказали URA.RU в пресс-службе ПСС. Металлическая входная дверь при этом была закрыта и на замок, и на внутреннюю задвижку. Сейчас следователи выясняют причины и обстоятельства происшествия.