В Златоусте нашли мертвой семью пенсионеров

Семейную пару пенсионеров нашли мертвыми в собственном жилье в Златоусте. Об этом сообщили URA.RU 10 января в Поисково-спасательной службе Челябинской области.
«Родственники пожилых супругов, живших в квартире одного из домов по улице 30-летия Победы, обратились в полицию. С 1 января пенсионеры перестали отвечать на телефонные звонки, не подходили к дверям, при этом за их окнами продолжал гореть свет. Спасатели, по просьбе силовиков, вскрыли дверь —60-летние муж и жена были обнаружены погибшими», — рассказали URA.RU в пресс-службе ПСС.
Металлическая входная дверь при этом была закрыта и на замок, и на внутреннюю задвижку. Сейчас следователи выясняют причины и обстоятельства происшествия.
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