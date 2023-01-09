09 января 2023

В Тюмени отменили автобусные рейсы по области, в соседние регионы и Казахстан

© Служба новостей «URA.RU»
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Автовокзал. Тюмень, автовокзал
Холода лишил тюменцев возможности уехать из города на автобусах Фото:

Из-за морозов жители Тюмени не смогут уехать на автобусах в города и села региона, а также в Курганскую и Свердловскую области. Об отмене рейсов URA.RU сообщили в справочной городского автовокзала.

«10 января отменен рейс №620 на Шадринск, в 11:55. Также — рейсы в село Армизонское на 13:55 и 17:00, рейс №630 в Заводоуковск на 14:55 и 17:05, рейс на Лисаковск (Казахстан) в 19:20», — рассказали URA.RU в справочной службе тюменского автовокзала.

Кроме того, 11 и 12 января отменены поездки в Нижнюю туру (Свердловская область), ежедневно выполняющиеся в 09:25. Также 11 января не состоятся рейсы в Курган, намеченные на 16:20 и 17:00.

Как ранее писало URA.RU, на юге Тюменской области с 9 января наблюдается аномально холодная погода. Температура воздуха в среднем за сутки на 10 и более градусов ниже климатической нормы. Ожидается, что ситуация не изменится до 12 января.

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Из-за морозов жители Тюмени не смогут уехать на автобусах в города и села региона, а также в Курганскую и Свердловскую области. Об отмене рейсов URA.RU сообщили в справочной городского автовокзала. «10 января отменен рейс №620 на Шадринск, в 11:55. Также — рейсы в село Армизонское на 13:55 и 17:00, рейс №630 в Заводоуковск на 14:55 и 17:05, рейс на Лисаковск (Казахстан) в 19:20», — рассказали URA.RU в справочной службе тюменского автовокзала. Кроме того, 11 и 12 января отменены поездки в Нижнюю туру (Свердловская область), ежедневно выполняющиеся в 09:25. Также 11 января не состоятся рейсы в Курган, намеченные на 16:20 и 17:00. Как ранее писало URA.RU, на юге Тюменской области с 9 января наблюдается аномально холодная погода. Температура воздуха в среднем за сутки на 10 и более градусов ниже климатической нормы. Ожидается, что ситуация не изменится до 12 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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