В Тюмени отменили автобусные рейсы по области, в соседние регионы и Казахстан

Из-за морозов жители Тюмени не смогут уехать на автобусах в города и села региона, а также в Курганскую и Свердловскую области. Об отмене рейсов URA.RU сообщили в справочной городского автовокзала.
«10 января отменен рейс №620 на Шадринск, в 11:55. Также — рейсы в село Армизонское на 13:55 и 17:00, рейс №630 в Заводоуковск на 14:55 и 17:05, рейс на Лисаковск (Казахстан) в 19:20», — рассказали URA.RU в справочной службе тюменского автовокзала.
Кроме того, 11 и 12 января отменены поездки в Нижнюю туру (Свердловская область), ежедневно выполняющиеся в 09:25. Также 11 января не состоятся рейсы в Курган, намеченные на 16:20 и 17:00.
Как ранее писало URA.RU, на юге Тюменской области с 9 января наблюдается аномально холодная погода. Температура воздуха в среднем за сутки на 10 и более градусов ниже климатической нормы. Ожидается, что ситуация не изменится до 12 января.
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