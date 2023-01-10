Генерал Лапин назначен начальником штаба Сухопутных войск ВС РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником штаба Сухопутных войск ВС РФ с 9 января. Информацию подтвердил источник URA.RU в Минобороны РФ.
Во время спецоперации на Украине Александр Лапин командовал Центральным военным округом. 4 июля 2022 года получил звание Героя Российской Федерации.
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