Лапин назначен начальником штаба Сухопутных войск ВС РФ

10 января 2023 в 11:17 Размер текста - 17 +

Генерал Лапин назначен начальником штаба Сухопутных войск ВС РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником штаба Сухопутных войск ВС РФ с 9 января. Информацию подтвердил источник URA.RU в Минобороны РФ. Во время спецоперации на Украине Александр Лапин командовал Центральным военным округом. 4 июля 2022 года получил звание Героя Российской Федерации.

Генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником штаба Сухопутных войск ВС РФ с 9 января. Информацию подтвердил источник URA.RU в Минобороны РФ. Во время спецоперации на Украине Александр Лапин командовал Центральным военным округом. 4 июля 2022 года получил звание Героя Российской Федерации.