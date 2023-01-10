Лапин назначен начальником штаба Сухопутных войск ВС РФ

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Открытие памятника маршалу Жукову у штаба ЦВО. Екатеринбург, трибуна, микрофон, военные, лапин александр
Генерал Лапин назначен начальником штаба Сухопутных войск ВС РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником штаба Сухопутных войск ВС РФ с 9 января. Информацию подтвердил источник URA.RU в Минобороны РФ.

Во время спецоперации на Украине Александр Лапин командовал Центральным военным округом. 4 июля 2022 года получил звание Героя Российской Федерации.

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Генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником штаба Сухопутных войск ВС РФ с 9 января. Информацию подтвердил источник URA.RU в Минобороны РФ. Во время спецоперации на Украине Александр Лапин командовал Центральным военным округом. 4 июля 2022 года получил звание Героя Российской Федерации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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