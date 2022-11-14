Мэр Ханты-Мансийска пообещал построить школу и детский сад для дачников

15 ноября 2022 в 21:46 Размер текста - 17 +

Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин объявил о строительстве новой школы Фото: Алексей Григорьев © URA.RU В отдаленном районе Ханты-Мансийска — СУ-967 — построят новую школу и детский сад. О планах на строительство в личном telegram-канале рассказал глава города Максим Ряшин. «Для строительства школы администрация Ханты-Мансийска определила земельный участок площадью 5,2 га по ул. Индустриальная, 2. Сейчас на выделенной территории выполняются инженерные изыскания. Предполагаемая площадь образовательной организации составит более 30 тысяч кв. м. В ней смогут учиться 1,5 тысячи ребятишек», — написал мэр. И добавил, что в этом же районе города будет построен новый детский сад на 206 воспитанников. В пресс-службе администрации добавили, что решение строить школу в районе су-967 было принято в связи с просьбами местных жителей, а также жителей дачных кооперативов. «В микрорайоне „Восточный“ выделены участки для многодетных семей, также с су-967 обращались люди. Там рядом есть и дачные кооперативы, где некоторые семьи живут круглый год», — сказали в администрации. Планируется, что 18 ноября власти подпишут соглашение с ООО «Региональная концессионная компания». Новую школу будут строить по концессии. «Это преимущественно эффективный инструмент в плане частного и государственного партнерства. В первую очередь плюсы выражаются в более эффективном использовании средств. При этом концессия одновременно позволяет застройщику получить заказ, а у властей построить для жителей социально значимый объект», — прокомментировал корреспонденту агентства эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза «СРО «ОПУС» в Югре Сергей Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Ханты-Мансийска планировали построить возле родников в городских лесах пять локаций для отдыха. Согласно проекту, на территории предусмотрены беседки, мостики и освещение.

В отдаленном районе Ханты-Мансийска — СУ-967 — построят новую школу и детский сад. О планах на строительство в личном telegram-канале рассказал глава города Максим Ряшин. «Для строительства школы администрация Ханты-Мансийска определила земельный участок площадью 5,2 га по ул. Индустриальная, 2. Сейчас на выделенной территории выполняются инженерные изыскания. Предполагаемая площадь образовательной организации составит более 30 тысяч кв. м. В ней смогут учиться 1,5 тысячи ребятишек», — написал мэр. И добавил, что в этом же районе города будет построен новый детский сад на 206 воспитанников. В пресс-службе администрации добавили, что решение строить школу в районе су-967 было принято в связи с просьбами местных жителей, а также жителей дачных кооперативов. «В микрорайоне „Восточный“ выделены участки для многодетных семей, также с су-967 обращались люди. Там рядом есть и дачные кооперативы, где некоторые семьи живут круглый год», — сказали в администрации. Планируется, что 18 ноября власти подпишут соглашение с ООО «Региональная концессионная компания». Новую школу будут строить по концессии. «Это преимущественно эффективный инструмент в плане частного и государственного партнерства. В первую очередь плюсы выражаются в более эффективном использовании средств. При этом концессия одновременно позволяет застройщику получить заказ, а у властей построить для жителей социально значимый объект», — прокомментировал корреспонденту агентства эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза «СРО «ОПУС» в Югре Сергей Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Ханты-Мансийска планировали построить возле родников в городских лесах пять локаций для отдыха. Согласно проекту, на территории предусмотрены беседки, мостики и освещение.