09 января 2023

В Верхнем Уфалее разломают ледовый городок, чтобы не тратить деньги на охрану

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Ледовый городок. Челябинск, ледовый городок, горка
Изначально мэрия Верхнего Уфалея планировала закрыть городок 13 января Фото:

В Верхнем Уфалее (Челябинская область) снежный городок будет работать до 22 января, так как власти не стали выделять деньги на дальнейшую охрану, сообщили URA.RU жители. В пресс-службе мэрии подтвердили, что 23 января начнется демонтаж горок и финансирование прекратится.

«13 января состоится официальное закрытие городка. Жители Верхнего Уфалея попросили пока не ломать горки. Мэрия решила, что снежный городок будет открыт до 22 января и там продолжится дежурство. 23 января начнется демонтаж», — уточнили в пресс-службе.

Финальное праздничное мероприятие для детей проведут 13 января. После объект на Театральной площади будет находиться под охраной до начала демонтажа. О том, почему власти не стали финансировать работу городка до конца зимы, в мэрии уточнять не стали.

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В Верхнем Уфалее (Челябинская область) снежный городок будет работать до 22 января, так как власти не стали выделять деньги на дальнейшую охрану, сообщили URA.RU жители. В пресс-службе мэрии подтвердили, что 23 января начнется демонтаж горок и финансирование прекратится. «13 января состоится официальное закрытие городка. Жители Верхнего Уфалея попросили пока не ломать горки. Мэрия решила, что снежный городок будет открыт до 22 января и там продолжится дежурство. 23 января начнется демонтаж», — уточнили в пресс-службе. Финальное праздничное мероприятие для детей проведут 13 января. После объект на Театральной площади будет находиться под охраной до начала демонтажа. О том, почему власти не стали финансировать работу городка до конца зимы, в мэрии уточнять не стали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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