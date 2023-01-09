В Верхнем Уфалее разломают ледовый городок, чтобы не тратить деньги на охрану

10 января 2023 в 12:22 Размер текста - 17 +

Изначально мэрия Верхнего Уфалея планировала закрыть городок 13 января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Верхнем Уфалее (Челябинская область) снежный городок будет работать до 22 января, так как власти не стали выделять деньги на дальнейшую охрану, сообщили URA.RU жители. В пресс-службе мэрии подтвердили, что 23 января начнется демонтаж горок и финансирование прекратится. «13 января состоится официальное закрытие городка. Жители Верхнего Уфалея попросили пока не ломать горки. Мэрия решила, что снежный городок будет открыт до 22 января и там продолжится дежурство. 23 января начнется демонтаж», — уточнили в пресс-службе. Финальное праздничное мероприятие для детей проведут 13 января. После объект на Театральной площади будет находиться под охраной до начала демонтажа. О том, почему власти не стали финансировать работу городка до конца зимы, в мэрии уточнять не стали.

В Верхнем Уфалее (Челябинская область) снежный городок будет работать до 22 января, так как власти не стали выделять деньги на дальнейшую охрану, сообщили URA.RU жители. В пресс-службе мэрии подтвердили, что 23 января начнется демонтаж горок и финансирование прекратится. «13 января состоится официальное закрытие городка. Жители Верхнего Уфалея попросили пока не ломать горки. Мэрия решила, что снежный городок будет открыт до 22 января и там продолжится дежурство. 23 января начнется демонтаж», — уточнили в пресс-службе. Финальное праздничное мероприятие для детей проведут 13 января. После объект на Театральной площади будет находиться под охраной до начала демонтажа. О том, почему власти не стали финансировать работу городка до конца зимы, в мэрии уточнять не стали.