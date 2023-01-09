09 января 2023

В Челябинске открыли банно-оздоровительный комплекс по просьбе жителей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, баня, гигиена
Площадь банно-оздоровительного комплекса около 1000 квадратных метров Фото:

В Металлургическом районе Челябинска открыли банно-оздоровительный комплекс по просьбе жителей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.

«Сегодня, 10 января, в здании ДК „Строитель“ ООО „КАРГО 74“ открыло банно-оздоровительный комплекс в формате, о котором просили люди. В распоряжении жителей более 1000 квадратных метров двухэтажной „Общественной бани ЦК“», — сообщили в пресс-службе.

Ранее в Металлургическом районе была закрыта единственная общественная баня. Соответствующее решение принял собственник. Некоторое время назад жители района попросили главу города Челябинска Наталью Котову помочь в возведении аналогичного банно-оздоровительного комплекса. Поиском инвесторов по поручению главы занималась администрация и депутаты района.

В распоряжении жителей более 1000 квадратных метров двухэтажной «Общественной бани ЦК»
Фото:
Банно-оздоровительный комплекс открыли по просьбе жителей района
Фото:
Поиском инвесторов по поручению главы занималась администрация и депутаты района
Фото:

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В Металлургическом районе Челябинска открыли банно-оздоровительный комплекс по просьбе жителей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска. «Сегодня, 10 января, в здании ДК „Строитель“ ООО „КАРГО 74“ открыло банно-оздоровительный комплекс в формате, о котором просили люди. В распоряжении жителей более 1000 квадратных метров двухэтажной „Общественной бани ЦК“», — сообщили в пресс-службе. Ранее в Металлургическом районе была закрыта единственная общественная баня. Соответствующее решение принял собственник. Некоторое время назад жители района попросили главу города Челябинска Наталью Котову помочь в возведении аналогичного банно-оздоровительного комплекса. Поиском инвесторов по поручению главы занималась администрация и депутаты района.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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