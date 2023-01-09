В Челябинске открыли банно-оздоровительный комплекс по просьбе жителей. Фото

10 января 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Площадь банно-оздоровительного комплекса около 1000 квадратных метров Фото: Илья Московец © URA.RU В Металлургическом районе Челябинска открыли банно-оздоровительный комплекс по просьбе жителей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска. «Сегодня, 10 января, в здании ДК „Строитель“ ООО „КАРГО 74“ открыло банно-оздоровительный комплекс в формате, о котором просили люди. В распоряжении жителей более 1000 квадратных метров двухэтажной „Общественной бани ЦК“», — сообщили в пресс-службе. Ранее в Металлургическом районе была закрыта единственная общественная баня. Соответствующее решение принял собственник. Некоторое время назад жители района попросили главу города Челябинска Наталью Котову помочь в возведении аналогичного банно-оздоровительного комплекса. Поиском инвесторов по поручению главы занималась администрация и депутаты района. В распоряжении жителей более 1000 квадратных метров двухэтажной «Общественной бани ЦК» Фото: сайт Администрации г. Челябинск Банно-оздоровительный комплекс открыли по просьбе жителей района Фото: сайт Администрации г. Челябинск Поиском инвесторов по поручению главы занималась администрация и депутаты района Фото: сайт Администрации г. Челябинск

В Металлургическом районе Челябинска открыли банно-оздоровительный комплекс по просьбе жителей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска. «Сегодня, 10 января, в здании ДК „Строитель“ ООО „КАРГО 74“ открыло банно-оздоровительный комплекс в формате, о котором просили люди. В распоряжении жителей более 1000 квадратных метров двухэтажной „Общественной бани ЦК“», — сообщили в пресс-службе. Ранее в Металлургическом районе была закрыта единственная общественная баня. Соответствующее решение принял собственник. Некоторое время назад жители района попросили главу города Челябинска Наталью Котову помочь в возведении аналогичного банно-оздоровительного комплекса. Поиском инвесторов по поручению главы занималась администрация и депутаты района.