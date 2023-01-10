Патрушев: Запад хочет разделить Россию, как Югославию

Секретарь Совбеза Патрушев: Запад намерен разделить Россию и уничтожить русский язык
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Совещание с главой Совбеза РФ в полпредстве. Екатеринбург, патрушев николай
Николай Патрушев заявил, что Запад давно практикует раздел стран-соперников Фото:

Коллективный Запад намерен разделить Россию, как это было сделано с Югославией. Такое мнение выразил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Россия же отстаивает разумное соотношение духовно-нравственных ценностей и социально-экономического развития. В связи с этим западники стремятся ослабить нашу страну, расчленить ее, уничтожить русский язык и русский мир», — сказал Николай Патрушев в интервью для «Аргументы и факты».

По его словам, страны Запада давно отработали схему раздробления соперников на небольшие государства. В качестве примера секретарь Совбеза привел Югославию, которая теперь разделена на шесть отдельных субъектов.

Ранее экс-президент Польши Лех Валенса призвал сократить население РФ до 50 миллионов, после чего разделить страну, используя «восстания 60 народов». Об этом сообщает Life.

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Коллективный Запад намерен разделить Россию, как это было сделано с Югославией. Такое мнение выразил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. «Россия же отстаивает разумное соотношение духовно-нравственных ценностей и социально-экономического развития. В связи с этим западники стремятся ослабить нашу страну, расчленить ее, уничтожить русский язык и русский мир», — сказал Николай Патрушев в интервью для «Аргументы и факты». По его словам, страны Запада давно отработали схему раздробления соперников на небольшие государства. В качестве примера секретарь Совбеза привел Югославию, которая теперь разделена на шесть отдельных субъектов. Ранее экс-президент Польши Лех Валенса призвал сократить население РФ до 50 миллионов, после чего разделить страну, используя «восстания 60 народов». Об этом сообщает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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