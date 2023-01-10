Пашинян заявил о готовности подписать договор по Нагорному Карабаху

Никол Пашинян заявил о готовности урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе
Армения готова к урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе способом, предложенным Россией. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Армения готова подписать документ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках предложений России», — заявил Пашинян. Слова премьер-министра Армении передает ТАСС.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.