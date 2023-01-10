Пашинян заявил о готовности подписать договор по Нагорному Карабаху

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Михаил Мишустин на заседании ЕАЭС. Чолпон-Ата, пашинян никол
Никол Пашинян заявил о готовности урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе Фото:

Армения готова к урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе способом, предложенным Россией. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Армения готова подписать документ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках предложений России», — заявил Пашинян. Слова премьер-министра Армении передает ТАСС.

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Армения готова к урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе способом, предложенным Россией. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. «Армения готова подписать документ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках предложений России», — заявил Пашинян. Слова премьер-министра Армении передает ТАСС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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