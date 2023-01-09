09 января 2023

Роспотребнадзор ХМАО предупредил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Доля заболевших ОРВИ и гриппом детей в ХМАО выросла Фото:

Роспотребнадзор ХМАО отмечает рост количества заболевших ОРВИ и гриппом детей. Заместитель руководителя ведомства Инна Кудрявцева сообщила корреспонденту URA.RU, что их доля по сравнению со взрослыми за первую неделю года увеличилась.

«Это факт — мы отмечаем, что доля заболевших детей в возрасте до 15 лет выросла по сравнению с последней неделей 2022 года. Больше половины выявленных заболевших приходится на детей этого возраста — 54,3%, тогда как взрослые от 15 и старше составляют 45,7% от общего числа. С чем это связано, возможно, станет понятно позднее, а пока мы продолжаем мониторинг», — прокомментировала Кудрявцева.

По данным мониторинга первой недели января, единственная возрастная группа, которая превышает эпидпорог по ОРВИ и гриппу более, чем в полтора раза, — это взрослые от 15 лет и старше. Уровень заболеваемости детей от 3 до 15 лет находится ниже эпидпорога по ОРВИ и гриппу, а категория самых маленьких — от 0 до 2 лет — пока на уровне эпидпорога. Тем не менее, общее число заражений простудными заболеваниями в округе за новогодние праздники уменьшилось.

Ранее URA.RU писало о снижении заболеваемости свиным гриппом в ХМАО. В окружном Роспотребнадзоре прокомментировали, что это связано с длинными новогодними каникулами.

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Роспотребнадзор ХМАО отмечает рост количества заболевших ОРВИ и гриппом детей. Заместитель руководителя ведомства Инна Кудрявцева сообщила корреспонденту URA.RU, что их доля по сравнению со взрослыми за первую неделю года увеличилась. «Это факт — мы отмечаем, что доля заболевших детей в возрасте до 15 лет выросла по сравнению с последней неделей 2022 года. Больше половины выявленных заболевших приходится на детей этого возраста — 54,3%, тогда как взрослые от 15 и старше составляют 45,7% от общего числа. С чем это связано, возможно, станет понятно позднее, а пока мы продолжаем мониторинг», — прокомментировала Кудрявцева. По данным мониторинга первой недели января, единственная возрастная группа, которая превышает эпидпорог по ОРВИ и гриппу более, чем в полтора раза, — это взрослые от 15 лет и старше. Уровень заболеваемости детей от 3 до 15 лет находится ниже эпидпорога по ОРВИ и гриппу, а категория самых маленьких — от 0 до 2 лет — пока на уровне эпидпорога. Тем не менее, общее число заражений простудными заболеваниями в округе за новогодние праздники уменьшилось. Ранее URA.RU писало о снижении заболеваемости свиным гриппом в ХМАО. В окружном Роспотребнадзоре прокомментировали, что это связано с длинными новогодними каникулами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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