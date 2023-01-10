Власти Мегиона озвучили масштабы коммунального ЧП, из-за которого в домах пропало отопление

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ЖКХ. Челябинск, коммунальная авария, зима, спецтехника, жкх, мороз, теплотрасса, пар
Без отопления осталось более 3 тысяч граждан Фото:

В Мегионе в результате коммунального ЧП без отопления осталось 12 домов. Эту информацию URA.RU сообщили в администрации города.

«Предварительно под отключение попали жильцы 9 микрорайона города. Всего 12 домов. В них ориентировочно зарегистрировано 3100 жильцов», — сообщили в мэрии.

На данный момент идет устранение аварии. Запуск котельной планируется на 19:00.

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В Мегионе в результате коммунального ЧП без отопления осталось 12 домов. Эту информацию URA.RU сообщили в администрации города. «Предварительно под отключение попали жильцы 9 микрорайона города. Всего 12 домов. В них ориентировочно зарегистрировано 3100 жильцов», — сообщили в мэрии. На данный момент идет устранение аварии. Запуск котельной планируется на 19:00.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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