Власти Мегиона озвучили масштабы коммунального ЧП, из-за которого в домах пропало отопление

Без отопления осталось более 3 тысяч граждан
В Мегионе в результате коммунального ЧП без отопления осталось 12 домов. Эту информацию URA.RU сообщили в администрации города.
«Предварительно под отключение попали жильцы 9 микрорайона города. Всего 12 домов. В них ориентировочно зарегистрировано 3100 жильцов», — сообщили в мэрии.
На данный момент идет устранение аварии. Запуск котельной планируется на 19:00.
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