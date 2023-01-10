Премьер-министр Украины потребовал 17 млрд долларов на восстановление страны

В 2023 году Украина ожидает от западных стран 17 млрд долларов на восстановление страны. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания кабмина.
«Всего в этом году рассчитываем получить 17 миллиардов долларов или 680 миллиардов гривен на первоочередное восстановление поврежденного и разрушенного имущества», — заявил Шмыгаль. Запись выступления премьер-министра Украины на заседании опубликована в его telegram-канале.
В декабре Шмыгаль заявлял, что общая сумма, которая потребуется на восстановление Украины составляет 700 миллиардов долларов. С просьбами к западным лидерам оказать финансовую помощь для восстановления Украины обращался и ее президент Владимир Зеленский, отмечает телеканал 360. Так, на эти цели ранее он просил у Франции 12 миллиардов евро.
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В 2023 году Украина ожидает от западных стран 17 млрд долларов на восстановление страны. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания кабмина. «Всего в этом году рассчитываем получить 17 миллиардов долларов или 680 миллиардов гривен на первоочередное восстановление поврежденного и разрушенного имущества», — заявил Шмыгаль. Запись выступления премьер-министра Украины на заседании опубликована в его telegram-канале. В декабре Шмыгаль заявлял, что общая сумма, которая потребуется на восстановление Украины составляет 700 миллиардов долларов. С просьбами к западным лидерам оказать финансовую помощь для восстановления Украины обращался и ее президент Владимир Зеленский, отмечает телеканал 360. Так, на эти цели ранее он просил у Франции 12 миллиардов евро.