Премьер Украины запросил на восстановление страны 700 миллиардов долларов 14 декабря 2022 в 18:30 Размер текста - 17 + Ущерб, понесенный Украиной, оценивается в 700 млрд долларов, заявил Денис Шмыгаль Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После подсчета ущерба, понесенного Украиной, стало известно, что на восстановление страны потребуется около 700 млрд долларов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «В данный момент ущерб оценивается примерно в 700 миллиардов долларов», — цитирует Шмыгаля агентство Bloomberg . Он подчеркнул, что последняя оценка принадлежит Всемирному банку. Власти Украины, в свою очередь, ранее держались оценки на уровне 750 млрд долларов. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин назвал размер ущерба, нанесенного Украиной Донецкой Народной Республике, в размере более 1,3 триллиона рублей. Президент России Владимир Путин заявил, что возмещение Украиной ущерба, нанесенного Донбассу и всем новым территориям, «лишним не будет», передает RT. Одновременно с этим российский лидер объявил об отдельной программе восстановления жилищного фонда в Донбассе, сообщает телеканал 360. После подсчета ущерба, понесенного Украиной, стало известно, что на восстановление страны потребуется около 700 млрд долларов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «В данный момент ущерб оценивается примерно в 700 миллиардов долларов», — цитирует Шмыгаля агентство Bloomberg. Он подчеркнул, что последняя оценка принадлежит Всемирному банку. Власти Украины, в свою очередь, ранее держались оценки на уровне 750 млрд долларов. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин назвал размер ущерба, нанесенного Украиной Донецкой Народной Республике, в размере более 1,3 триллиона рублей. Президент России Владимир Путин заявил, что возмещение Украиной ущерба, нанесенного Донбассу и всем новым территориям, «лишним не будет», передает RT. Одновременно с этим российский лидер объявил об отдельной программе восстановления жилищного фонда в Донбассе, сообщает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям