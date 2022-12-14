Премьер Украины запросил на восстановление страны 700 миллиардов долларов

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Майдан. Киев, флаг украины, майдан
Ущерб, понесенный Украиной, оценивается в 700 млрд долларов, заявил Денис Шмыгаль Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

После подсчета ущерба, понесенного Украиной, стало известно, что на восстановление страны потребуется около 700 млрд долларов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«В данный момент ущерб оценивается примерно в 700 миллиардов долларов», — цитирует Шмыгаля агентство Bloomberg. Он подчеркнул, что последняя оценка принадлежит Всемирному банку. Власти Украины, в свою очередь, ранее держались оценки на уровне 750 млрд долларов.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин назвал размер ущерба, нанесенного Украиной Донецкой Народной Республике, в размере более 1,3 триллиона рублей. Президент России Владимир Путин заявил, что возмещение Украиной ущерба, нанесенного Донбассу и всем новым территориям, «лишним не будет», передает RT. Одновременно с этим российский лидер объявил об отдельной программе восстановления жилищного фонда в Донбассе, сообщает телеканал 360.

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После подсчета ущерба, понесенного Украиной, стало известно, что на восстановление страны потребуется около 700 млрд долларов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «В данный момент ущерб оценивается примерно в 700 миллиардов долларов», — цитирует Шмыгаля агентство Bloomberg. Он подчеркнул, что последняя оценка принадлежит Всемирному банку. Власти Украины, в свою очередь, ранее держались оценки на уровне 750 млрд долларов. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин назвал размер ущерба, нанесенного Украиной Донецкой Народной Республике, в размере более 1,3 триллиона рублей. Президент России Владимир Путин заявил, что возмещение Украиной ущерба, нанесенного Донбассу и всем новым территориям, «лишним не будет», передает RT. Одновременно с этим российский лидер объявил об отдельной программе восстановления жилищного фонда в Донбассе, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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