В Нижневартовске (ХМАО) жители соседнего дома с пятиэтажкой, в которой 4 декабря взорвался газовый баллон, обнаружили новые трещины. Один из жильцов Мира, 8а рассказал корреспонденту URA.RU на условиях анонимности, что его сосед обнаружил повреждения, ободрав обои.
«Сосед со второго этажа 9 января нашел новые трещины в своей квартире, ободрав обои со стены. Он вызвал управляющую компанию, которая установила маячки», — прокомментировал собеседник агентства.
По словам жильцов, 10 января сотрудники обслуживающей дом управляющей компании установили на стене новые маячки. Ранее в этой же квартире трещины были выявлены только на лоджии, и коммунальщики уже взяли их на контроль. «Мы не знаем, сколько еще повреждений обнаружим, если передвинем мебель или демонтируем шкафы-купе. По мере сил будем искать трещины и ждать результатов экспертизы», — добавил житель дома.
Ранее URA.RU писало о том, что жильцы с Мира, 8а съехали из квартиры на пятом этаже из-за боязни обрушения дома. Теперь им приходится жить на даче.
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