В Нижневартовске нашли новые повреждения в доме, где по соседству взорвался газ. Фото

10 января 2023 в 21:30 Размер текста - 17 +

Жильцы продолжают находить новые трещины в квартирах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Взрыв газа в Нижневартовске В Нижневартовске (ХМАО) жители соседнего дома с пятиэтажкой, в которой 4 декабря взорвался газовый баллон, обнаружили новые трещины. Один из жильцов Мира, 8а рассказал корреспонденту URA.RU на условиях анонимности, что его сосед обнаружил повреждения, ободрав обои. «Сосед со второго этажа 9 января нашел новые трещины в своей квартире, ободрав обои со стены. Он вызвал управляющую компанию, которая установила маячки», — прокомментировал собеседник агентства. По словам жильцов, 10 января сотрудники обслуживающей дом управляющей компании установили на стене новые маячки. Ранее в этой же квартире трещины были выявлены только на лоджии, и коммунальщики уже взяли их на контроль. «Мы не знаем, сколько еще повреждений обнаружим, если передвинем мебель или демонтируем шкафы-купе. По мере сил будем искать трещины и ждать результатов экспертизы», — добавил житель дома. Ранее URA.RU писало о том, что жильцы с Мира, 8а съехали из квартиры на пятом этаже из-за боязни обрушения дома. Теперь им приходится жить на даче.

В Нижневартовске (ХМАО) жители соседнего дома с пятиэтажкой, в которой 4 декабря взорвался газовый баллон, обнаружили новые трещины. Один из жильцов Мира, 8а рассказал корреспонденту URA.RU на условиях анонимности, что его сосед обнаружил повреждения, ободрав обои. «Сосед со второго этажа 9 января нашел новые трещины в своей квартире, ободрав обои со стены. Он вызвал управляющую компанию, которая установила маячки», — прокомментировал собеседник агентства. По словам жильцов, 10 января сотрудники обслуживающей дом управляющей компании установили на стене новые маячки. Ранее в этой же квартире трещины были выявлены только на лоджии, и коммунальщики уже взяли их на контроль. «Мы не знаем, сколько еще повреждений обнаружим, если передвинем мебель или демонтируем шкафы-купе. По мере сил будем искать трещины и ждать результатов экспертизы», — добавил житель дома. Ранее URA.RU писало о том, что жильцы с Мира, 8а съехали из квартиры на пятом этаже из-за боязни обрушения дома. Теперь им приходится жить на даче.