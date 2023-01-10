Челябинцев предупредили о неполадках в областном ГИБДД

В областном ГИБДД устраняют неполадки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По техническим причинам 11 января возможны затруднения в оказании госуслуг в ГИБДД Челябинской области. В главном подразделении отменят проведение теоретических экзаменов и сократят объем выдачи водительских удостоверений и регистрации транспорта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

«По техническим причинам 11 января 2023 года возможны затруднения в оказании госуслуг в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области, расположенного по адресу: Челябинск, улица Харлова, 20. Не будут приниматься теоретические экзамены по ПДД, количество рабочих мест по выдаче водительских удостоверений и регистрации транспортных средств будет сокращено», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что сейчас специалисты работают над устранением неполадок. Если необходимо срочно получить госуслуги, в ГИБДД порекомендовали обращаться в регистрационно-экзаменационные подразделения, расположенные в Сосновском, Красноармейском, Коркинском районах или в городе Копейск.

«Также на час раньше с 8:00 будет работать второе отделение ГИБДД на улице Университетская набережная, 125. Приносим свои извинения и просим, по возможности, предусмотреть получение госуслуг в предложенных подразделениях или отказаться 11 января от посещения подразделения на Харлова, 20», — добавили в ведомстве.