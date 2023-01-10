Жители ХМАО в мороз помогли женщине, которой требовалась медпомощь

11 января 2023 в 00:07 Размер текста - 17 +

Женщине потребовалась помощь медиков Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Ханты-Мансийске (ХМАО) местные жители оказали помощь женщине, которая почувствовала себя плохо на улице в морозную погоду. Пост опубликован в группе «Типичный Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонтакте». «Хочу выразить искреннюю благодарность Гороховой Н.Г. и двум мужчинам, оставшимся неизвестными, непрошедшими мимо нашей мамы, которой требовалась медицинская помощь. Благодарю за то, что вы вызвали своевременно медицинских работников, не бросили нашего дорогого человека на улице, дождались бригаду скорой помощи, несмотря на низкую температуру», — написала Елена Санталова. Автор поблагодарила горожан, и добавила, что они помогли поднять женщину в автомобиль скорой помощи. В комментариях пользователи пожелали здоровья, и отметили, что в городе много отзывчивых людей. Ранее URA.RU писало, что на трассе между Ханты-Мансийском и Нефтеюганском (ХМАО) двое мужчин оказали помощь жительницам. Они замерзали из-за заглохшей машины.

В Ханты-Мансийске (ХМАО) местные жители оказали помощь женщине, которая почувствовала себя плохо на улице в морозную погоду. Пост опубликован в группе «Типичный Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонтакте». «Хочу выразить искреннюю благодарность Гороховой Н.Г. и двум мужчинам, оставшимся неизвестными, непрошедшими мимо нашей мамы, которой требовалась медицинская помощь. Благодарю за то, что вы вызвали своевременно медицинских работников, не бросили нашего дорогого человека на улице, дождались бригаду скорой помощи, несмотря на низкую температуру», — написала Елена Санталова. Автор поблагодарила горожан, и добавила, что они помогли поднять женщину в автомобиль скорой помощи. В комментариях пользователи пожелали здоровья, и отметили, что в городе много отзывчивых людей. Ранее URA.RU писало, что на трассе между Ханты-Мансийском и Нефтеюганском (ХМАО) двое мужчин оказали помощь жительницам. Они замерзали из-за заглохшей машины.