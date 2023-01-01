01 января 2023
31 декабря 2022
30 декабря 2022

На трассе в ХМАО автомобилисты спасли замерзающих жительниц

© Служба новостей «URA.RU»
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Жительницы ХМАО замерзали на трассе из-за заглохшей машины Фото:

На трассе между Ханты-Мансийском и Нефтеюганском (ХМАО) двое мужчин оказали помощь жительницам, которые замерзали из-за заглохшей машины. Соответствующий пост размещен в группе «Это Юганск, детка» в соцсети «ВКонтакте».

«Выражаем огромную благодарность двум ребятам на Ниссане, одного зовут Михаил, второго, к сожалению, не запомнили имя. Ехали с дочкой с Хантов, вечер, заглохла машина, на улице мороз, эвакуатор не ответили, пришлось голосовать, голосовали около 30 минут, остановились только они, дотащили до Нефтеюганска. Если бы не они, мы бы замерзли», — написала Татьяна Нестерова.

Автор пожелала спасителям здоровья, счастья и исполнения желаний. Инцидент произошел 30 декабря.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области инспекторы ГИБДД спасли людей, чьи машины заглохли на трассе. Помощь оказали водителю и пассажиру из Нижневартовска.

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На трассе между Ханты-Мансийском и Нефтеюганском (ХМАО) двое мужчин оказали помощь жительницам, которые замерзали из-за заглохшей машины. Соответствующий пост размещен в группе «Это Юганск, детка» в соцсети «ВКонтакте». «Выражаем огромную благодарность двум ребятам на Ниссане, одного зовут Михаил, второго, к сожалению, не запомнили имя. Ехали с дочкой с Хантов, вечер, заглохла машина, на улице мороз, эвакуатор не ответили, пришлось голосовать, голосовали около 30 минут, остановились только они, дотащили до Нефтеюганска. Если бы не они, мы бы замерзли», — написала Татьяна Нестерова. Автор пожелала спасителям здоровья, счастья и исполнения желаний. Инцидент произошел 30 декабря. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области инспекторы ГИБДД спасли людей, чьи машины заглохли на трассе. Помощь оказали водителю и пассажиру из Нижневартовска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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