На трассе в ХМАО автомобилисты спасли замерзающих жительниц

02 января 2023 в 03:14 Размер текста - 17 +

Жительницы ХМАО замерзали на трассе из-за заглохшей машины Фото: Александр Кулаковский © URA.RU На трассе между Ханты-Мансийском и Нефтеюганском (ХМАО) двое мужчин оказали помощь жительницам, которые замерзали из-за заглохшей машины. Соответствующий пост размещен в группе «Это Юганск, детка» в соцсети «ВКонтакте». «Выражаем огромную благодарность двум ребятам на Ниссане, одного зовут Михаил, второго, к сожалению, не запомнили имя. Ехали с дочкой с Хантов, вечер, заглохла машина, на улице мороз, эвакуатор не ответили, пришлось голосовать, голосовали около 30 минут, остановились только они, дотащили до Нефтеюганска. Если бы не они, мы бы замерзли», — написала Татьяна Нестерова. Автор пожелала спасителям здоровья, счастья и исполнения желаний. Инцидент произошел 30 декабря. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области инспекторы ГИБДД спасли людей, чьи машины заглохли на трассе. Помощь оказали водителю и пассажиру из Нижневартовска.

На трассе между Ханты-Мансийском и Нефтеюганском (ХМАО) двое мужчин оказали помощь жительницам, которые замерзали из-за заглохшей машины. Соответствующий пост размещен в группе «Это Юганск, детка» в соцсети «ВКонтакте». «Выражаем огромную благодарность двум ребятам на Ниссане, одного зовут Михаил, второго, к сожалению, не запомнили имя. Ехали с дочкой с Хантов, вечер, заглохла машина, на улице мороз, эвакуатор не ответили, пришлось голосовать, голосовали около 30 минут, остановились только они, дотащили до Нефтеюганска. Если бы не они, мы бы замерзли», — написала Татьяна Нестерова. Автор пожелала спасителям здоровья, счастья и исполнения желаний. Инцидент произошел 30 декабря. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области инспекторы ГИБДД спасли людей, чьи машины заглохли на трассе. Помощь оказали водителю и пассажиру из Нижневартовска.