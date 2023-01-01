На трассе в ХМАО автомобилисты спасли замерзающих жительниц

На трассе между Ханты-Мансийском и Нефтеюганском (ХМАО) двое мужчин оказали помощь жительницам, которые замерзали из-за заглохшей машины. Соответствующий пост размещен в группе «Это Юганск, детка» в соцсети «ВКонтакте».
«Выражаем огромную благодарность двум ребятам на Ниссане, одного зовут Михаил, второго, к сожалению, не запомнили имя. Ехали с дочкой с Хантов, вечер, заглохла машина, на улице мороз, эвакуатор не ответили, пришлось голосовать, голосовали около 30 минут, остановились только они, дотащили до Нефтеюганска. Если бы не они, мы бы замерзли», — написала Татьяна Нестерова.
Автор пожелала спасителям здоровья, счастья и исполнения желаний. Инцидент произошел 30 декабря.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области инспекторы ГИБДД спасли людей, чьи машины заглохли на трассе. Помощь оказали водителю и пассажиру из Нижневартовска.
Тысячи югорчан читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».