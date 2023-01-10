Кадыров поблагодарил свою маму за помощь участникам СВО

11 января 2023 в 01:51 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров сообщил, что фонд его мамы Аймани обеспечил ВС РФ всем необходимым Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил маму, президента Регионального общественного фонда (РОФ) имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевну за помощь участникам спецоперации, которые сейчас находятся на линии фронта. Он отметил, что фонд обеспечил российских бойцов всем необходимым. «Я благодарен дорогой МАМЕ Аймани Несиевне за регулярную помощь подразделениям РФ, сражающимся в зоне проведения СВО. Это большой вклад в приближение нашей общей победы над нацизмом», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он уточнил, что на этот раз российских добровольцев в ЛНР доставлены продукты питания, медикаменты, комплекты военного обмундирования, теплая одежда, портативные газовые устройства и многое другое. По его словам, РОФ обеспечил участников СВО всем необходимым для «полноценного несения службы». Мама главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани регулярно помогает военнослужащим, находящимся в зоне спецоперации. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными ее целями, по словам Путина, являются демилитаризация и денацификация Украины.

Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил маму, президента Регионального общественного фонда (РОФ) имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевну за помощь участникам спецоперации, которые сейчас находятся на линии фронта. Он отметил, что фонд обеспечил российских бойцов всем необходимым. «Я благодарен дорогой МАМЕ Аймани Несиевне за регулярную помощь подразделениям РФ, сражающимся в зоне проведения СВО. Это большой вклад в приближение нашей общей победы над нацизмом», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он уточнил, что на этот раз российских добровольцев в ЛНР доставлены продукты питания, медикаменты, комплекты военного обмундирования, теплая одежда, портативные газовые устройства и многое другое. По его словам, РОФ обеспечил участников СВО всем необходимым для «полноценного несения службы». Мама главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани регулярно помогает военнослужащим, находящимся в зоне спецоперации. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными ее целями, по словам Путина, являются демилитаризация и денацификация Украины.