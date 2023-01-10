Премьер Украины перечислил четыре источника финансирования страны, в числе которых средства РФ 11 января 2023 в 04:57 Размер текста - 17 + Денис Шмыгаль назвал первым источником финансирования Украины конфискованные российские активы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль перечислил ключевые источники финансирования экономики страны. Первым из них он назвал изъятые российские активы. «Украинское правительство направило 17 миллиардов гривен (около 462,5 миллионов долларов) из конфискованных российских активов в специальный фонд восстановления экономики», — приводит слова Шмыгаля издание Regnum . Премьер-министр добавил, что имущество планируется конфисковывать и дальше. Киев также рассчитывает получить российские активы, изъятые в западных странах. Среди других источников Шмыгаль назвал госбюджет, вливания со стороны «международных партнеров», и деньги, собранные на платформе United24. Ее создали по инициативе украинского лидера Владимира Зеленского. Премьер отметил, что все собрано около 110 миллиардов гривен. Ранее сообщалось, что в 2023 году Украина планирует получить от западных стран 17 млрд долларов. Средства пойдут на восстановление поврежденного и разрушенного имущества. Зеленский обращался к лидерам западных стран с просьбой оказать финансовую помощь для восстановления страны. В частности, у Франции он попросил 12 миллиардов евро. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль перечислил ключевые источники финансирования экономики страны. Первым из них он назвал изъятые российские активы. «Украинское правительство направило 17 миллиардов гривен (около 462,5 миллионов долларов) из конфискованных российских активов в специальный фонд восстановления экономики», — приводит слова Шмыгаля издание Regnum. Премьер-министр добавил, что имущество планируется конфисковывать и дальше. Киев также рассчитывает получить российские активы, изъятые в западных странах. Среди других источников Шмыгаль назвал госбюджет, вливания со стороны «международных партнеров», и деньги, собранные на платформе United24. Ее создали по инициативе украинского лидера Владимира Зеленского. Премьер отметил, что все собрано около 110 миллиардов гривен. Ранее сообщалось, что в 2023 году Украина планирует получить от западных стран 17 млрд долларов. Средства пойдут на восстановление поврежденного и разрушенного имущества. Зеленский обращался к лидерам западных стран с просьбой оказать финансовую помощь для восстановления страны. В частности, у Франции он попросил 12 миллиардов евро. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям