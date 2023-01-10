У школьников в ХМАО отменили занятия первой смены из-за морозов. Список

11 января 2023 в 06:01 Размер текста - 17 +

В ХМАО 11 января отменили занятия первой смены в школах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа 11 января из-за морозной погоды отменены школьные занятия у учащихся первой смены. Информация опубликована на сайте «Госуслуги». Актированный день объявлен у учеников 1-11 классов в г. Нижневартовск, г. Сургут, г. Нефтеюганск, г. Пыть-Ях, г. Лянтор, г. Лангепас, г. Мегион, г. Когалым, г. Покачи, г. Радужный, пгт. Белый Яр, д. Лямина, с. Лемпино, д. Сайгатина, пгт. Пойковский, п. Юганская Обь, п. Усть-Юган, с. Чеускино, п. Сингапай, п. Каркатеевы, с. Сытомино, пгт. Барсово, п. Солнечный, с. п. Локосово, с. Корлики, с. Ларьяк, с. Охтеурье, д. Чехломей, п. Куть-Ях, п. Сентябрьский, д. Каюкова, с. Угут, п. Салым, п. Ваховск, п. Сосновка, с. Большетархово, д. Вата, п. Зайцева Речка, пгт. Излучинск, с. Покур, п. Высокий Мыс, п. Сорум, п. Нижнесортымский, п. Аган, пгт. Федоровский, п. Тром-Аган, д. Русскинская, п. Ульт-Ягун, с. Варьеган, пгт. Новоаганск, с. Селиярово. Ученики начальной школы (1-4 класс) могут не идти на занятия в г. Белоярский, п. Верхнеказымский, с. Казым и п. Лыхма. Температура воздуха в отдельных районах опустилась до отметки -46 градусов. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО рассказали, при каких условиях студенты могут остаться дома в актированный день и не ездить на учебу в мороз. В холода не проводятся практические занятия на свежем воздухе, а решение об отмене лекций и семинаров или переводе студентов на дистант остается за руководством учебных заведений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа 11 января из-за морозной погоды отменены школьные занятия у учащихся первой смены. Информация опубликована на сайте «Госуслуги». Актированный день объявлен у учеников 1-11 классов в г. Нижневартовск, г. Сургут, г. Нефтеюганск, г. Пыть-Ях, г. Лянтор, г. Лангепас, г. Мегион, г. Когалым, г. Покачи, г. Радужный, пгт. Белый Яр, д. Лямина, с. Лемпино, д. Сайгатина, пгт. Пойковский, п. Юганская Обь, п. Усть-Юган, с. Чеускино, п. Сингапай, п. Каркатеевы, с. Сытомино, пгт. Барсово, п. Солнечный, с. п. Локосово, с. Корлики, с. Ларьяк, с. Охтеурье, д. Чехломей, п. Куть-Ях, п. Сентябрьский, д. Каюкова, с. Угут, п. Салым, п. Ваховск, п. Сосновка, с. Большетархово, д. Вата, п. Зайцева Речка, пгт. Излучинск, с. Покур, п. Высокий Мыс, п. Сорум, п. Нижнесортымский, п. Аган, пгт. Федоровский, п. Тром-Аган, д. Русскинская, п. Ульт-Ягун, с. Варьеган, пгт. Новоаганск, с. Селиярово. Ученики начальной школы (1-4 класс) могут не идти на занятия в г. Белоярский, п. Верхнеказымский, с. Казым и п. Лыхма. Температура воздуха в отдельных районах опустилась до отметки -46 градусов. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО рассказали, при каких условиях студенты могут остаться дома в актированный день и не ездить на учебу в мороз. В холода не проводятся практические занятия на свежем воздухе, а решение об отмене лекций и семинаров или переводе студентов на дистант остается за руководством учебных заведений.